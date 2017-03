Guijosa: «Hemos regalado el partido»

Enfado de Rafa Guijosa tras el bocinazo final. Su equipo ha «regalado prácticamente el partido» al Balonmano Huesca después de tener «controlado y dominado» gran parte del mismo. «Hemos jugado muy mal, es una losa fallar 20 lanzamientos en situaciones muy claras, son muchas oportunidades a un rival tan potente y en su casa».

Cariacontecido y casi incrédulo ante el final de encuentro de sus jugadores, el técnico madrileño no quería pensar en la oportunidad perdida de arañar un punto más a Naturhouse. «Teníamos la opción de distanciarnos, pero vamos partido a partido, hemos hecho un partido ajustado pero fallando nosotros, quedan muchas batallas y lo importante es centrarnos en nosotros».

No considera que el problema haya sido defensivo ya que el partido se disputó a pocos goles. «Su portería ha estado más acertada, la nuestra no ha estado brillante pero creo que la clave no ha estado en eso, ha estado en nuestros errores porque teníamos el partido ganado».

Finalmente, Guijosa ha felicitado deportivamente al rival y ha dejado una arenga a sus jugadores: «A seguir mejorando, porque tenemos mucho que mejorar todavía».