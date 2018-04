Cinco beneficios de la carne de Potro Abril es el mes de este plato en León Capital Gastronómica, con una fuerte implantación en comarcas como Babia JUAN J. LÓPEZ Jueves, 12 abril 2018, 13:22

Una carne sabrosa y muy sana. Así es la carne de caballo, mejor de potro para levantar menos rechazo, que hace apenas unos meses protagonizó más de un escándalo alimenticio por venderla como otra, de ahí que se la cuestione por su aparición en determinados productos alimenticios.

El problema no está en la propia carne, sino en el hecho de que no se haya declarado su presencia en hamburguesas u otros platos preparados. Y es que aunque se trata de una carne que se come desde tiempos prehistóricos y cuya presencia está muy arraigada en diversos países europeos, lo cierto es que a mucha gente le provoca un inevitable rechazo, por una propia educación cultural.

El caballo está asociado a un animal noble, fiel compañero del hombre, y por tanto hay quien considera una barbaridad comérselo. También provoca mucho rechazo ver que en determinadas zonas de China se comen a los perros. Y a algunos extranjeros que visitan España les parece tremendo que podamos comer con deleite corderitos lechales o cochinillos recién nacidos. Como en tantas cosas relacionadas con la alimentación, se trata por tanto de una cuestión mental y cultural.

En zonas como la leonesa Babia celebran jornadas para degustar esta carte, y este mes de abril la carne de potro protagoniza León Capital Gastronómica.

Además, este producto ha ganado espacio en la alta cocina y tiene también mucho arraigo en zonas como Valladolid o Palencia.

Te contamos cinco beneficios de comer esta carne:

1. Aporte proteíco

2. Rica en hierro

3. Baja en grasas

4. De fácil digestión

5. La más tierna