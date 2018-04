Bunker Distillery gana la medalla de bronce y de plata en Berlín e Inglaterra respectivamente Berlin International Spirits Competition celebró la quinta edición y contó con más de 300 licores enviados de más de 19 países LEONOTICIAS León Jueves, 26 abril 2018, 18:17

Bunker Distillery está de enhorabuena. Esta joven empresa leonesa ha sido reconocida a nivel mundial por tercera vez este año tras su medalla de oro en el Wine and Spirits Awards Best Value 2018 celebrado en China.

Se trata de una ginebra de corte clásico, ya que es una London Dry Gin, con una maceración de ingredientes naturales y sin nada de azucares ni aditivos, elaborada de forma artesanal en sus cinco destilaciones.

Este pasado mes de marzo de 2018 se han celebrado dos competiciones de talla Internacional en el mundo de las bebidas espirituosas. Uno fue el Berlin International Spirits Competition y el otro el Internantional Spiritst Change de Inglaterra, recibiendo diversos galardones con medalla de bronce y plata respectivamente.

Berlin International Spirits Competition celebró la quinta edición y contó con más de 300 licores enviados de más de 19 países, los jueces de la competición manifestaron que «se sentían entusiasmados con la calidad y la diversidad de las bebidas espirituosas presentadas».

Por otra parte el Internantional Spiritst Change de Inglaterra fue su vigésimo tercera edición, siendo uno de los concursos más autorizados, respetados e influyentes del mundo en cuanto a bebidas espirituosas de calidad excelente se refiere. Este año han entrado en competición más de 1.500 muestras de casi 70 países de todo el mundo, por lo que se puede decir que es una competición verdaderamente global.

Según palabras de la propia organización: «Ganar un premio ISC es realmente un logro impresionante para cualquier bebida espirituosa, ya que se realiza una escrupulosa evaluación a ciegas realizada por los jueces más experimentados».