Frank Cuesta acusa 'A cara de perro' de manipulación El aventurero leonés no soporta que el programa de Cuatro haya mentido al afirmar que ha rescatado a un perro cuando era falso LEONOTICIAS Lunes, 10 julio 2017, 21:14

El leonés Frank Cuesta vuelve a estar de actualidad y, en esta ocasión, tras hacerse eco de una denuncia de la Asociación Peludos Bajo Cinca, que ha acusado al programa de Cuatro 'A cara de perro' de cambiar a un animal por otro para dar como exitoso un rescate fallido, según recoge el portal 'Vertele!'.

Frank Cuesta, desde que comenzó a emitirse el programa, se posicionó como un gran defensor del nuevo espacio de Cuatro. El aventurero leonés llegó a apelar a la presunción de inocencia cuando su presentador, Javier García Roche, fue acusado de violencia de género.

Pero, cuando han pasado quince días de su estreno, Cuesta ha cambiado de opinión respecto al programa, después de la emisión de su última entrega, emitida el pasado miércoles. Según ha denunciado la Asociación Peludos Bajo Cinca, el programa cambió de perro durante un rescate.

En octubre de 2016, esta agrupación, junto con la Asociación Aria y el programa de Mediaset, emprendieron el rescate de un perro en Fraga (Huesca). Un rescate que, según la asociación, no se produjo ya que el animal se escapó: «Este peludo tenía pánico a los humanos, no sabemos lo que llegó a sufrir y era imposible cogerle, parecía mentira que con sus cuatro patitas completamente cangrenadas pudiera llegar a correr tanto; una vez corrimos hasta 15 km detrás de él y le perdimos el rastro, era muy listo, el miedo le había hecho listo».

«El domingo por la mañana quedamos en Fraga para empezar el rescate; se montaron las jaulas, esperamos como 3 horas detrás de unos cañizares, unas 20 personas; la señora como cada día, le puso comida dentro de la jaula y se marchó. Pero el peludo se olió algo; cuando nos cansamos de esperar, nuestra presi se dirigió hasta el lugar donde él dormía y donde se podía apreciar sangre y pus en el suelo, pero lo que no se esperaba es que el peludo se encontrara allí tumbado. Al sorprenderle echó a correr y nuestra presi corrió detrás de él hasta poderlo arrinconar en una esquina, pero este salió y todo el grupo corrió tras él, desgraciadamente se escapó».

Manipulación

La asociación acusó al programa 'A cara de perro' de poner otro can en su lugar para hacer creer que había sido rescatado. Llegaron a informar que el perro que pretendían rescatar había fallecido el 11 de enero de 2017: «Hoy (por ayer) estábamos impacientes, pues no se sale cada día la tele, nos hemos sentado a mirar y todo parecía genial, hasta que de repente hemos visto cómo cogían a otro perro que no conocíamos de nada, lo metían dentro de un maletero y decían que lo habían rescatado.

No sabéis cómo nos ha hervido la sangre, no podíamos creerlo. 'Pero qué mentirosos' gritábamos. 'Pero, ¿por qué mienten?' No podemos imaginar cómo estará Sandra...

Ese no es el peludo de Giraba que todas conocíamos. Nos hemos quedado muertas, la poca confianza que teníamos la hemos perdido de golpe y no creemos volver a recuperarle nunca más», señalaban en la asociación.

Frank Cuesta no ha podido permanecer en silencio ante esta denuncia y ha criticado, a través de su canal en Youtube, al programa de Cuatro: «Si tuvieran vergüenza hoy harían un escrito oficial y pedirían perdón a esta asociación, al perro y se irían para su casa. No va a pasar, pero por lo menos que se sepa», y ha añadido: «Este escrito demuestra que hay muchísima gente luchando por los animales, que se está gastando todo el dinero, que no tiene cochazos ni viven como Dios. Y otra gente, y esto va por ti Javier García Roche, que te he defendido pero en esto no te puedo defender. O te la han colado o la has cagado. Esto demuestra que te han manipulado de una manera que es para que cojas y te vayas a tu casa y les mandes a tomar por el culo o tú eres parte de esto. Alguien va a tener que decir algo, esto sí que duele».

Frank Cuesta continúa con su duro ataque contra 'A cara de perro': «Cuando sale un caso y ellos mismos te dicen que no habéis puesto ni un puñetero duro ni les habéis ayudado, da vergüenza. Y si lo que queréis es crear donde alguien queda como un héroe y vosotros como alguien espectacular, pues la habéis cagado. Para mí esta gente vale muchísimo, pero muchísimo más que vosotros. Lo que habéis hecho es mentir sin necesidad, porque rescates hay todos los días. Y todos los días hay rescates que no se pueden cumplir porque se escapan los animales. Mentir, poner otro perro y dejar a esta gente así es una puñetera vergüenza. Habéis demostrado algo que es muy común: que por la televisión la gente hace lo que sea. Y eso es una mierda. Me jode mucho, pero la habéis cagado. Para mí, a partir de ahora, el programa es una puta mierda. Seguramente el mío también, pero el vuestro es una puta mierda porque es mentira».