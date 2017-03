‘Estudio 3’ presenta ‘La tentación de vivir’ en el teatro Albéitar

La compañía teatral Estudio 3 representará este sábado en el Teatro El Albéitar a partir de las 21:00 horas, ‘La Tentación de Vivir’, una comedia escrita por Denise Despeyroux, para 10 jóvenes actores salidos de la Escuela de Actores de Estudio 3. La dirección es de Agustín Bellusci, fundador y director de Estudio 3, quien reconoce que llegó a esta proceso creativo tras su experiencia con Despeyroux en anteriores trabajos como ‘Carne Viva’, basados en improvisaciones y gracias al trabajo en común de los actores de la compañía.

“Durante tres meses estuvimos improvisando y creando situaciones, tramas y personajes ‘a medida’, los actores fueron incorporando tanto el texto como las acciones de una manera natural, y ellos mismos colaboraron en la creación de esos personajes y, de esta manera, éstos no eran ajenos, sino todo lo contrario, resultaban cercanos y asequibles”, detalla Bellusci en la presentación de la obra.

En el escenario se cruzan las historias de distintos personajes como la de una cirujana frustrada por abandonar su vocación de violinista, adicta al alcohol, y perseguida por un hombre, la historia de una anestesista que provoca estados de trance y fechorías chamánicas, la reacción de dos hermanos al contemplar cómo una desconocida da latigazos a la tumba de su padre y hacen el gran descubrimiento de sus vidas, o la historia de una pareja de lesbianas en crisis por la aparición del instrumentista de quirófano que, además, vende planes de criogenización.

“La lista podría seguir”, señala su autora Denise Despeyroux, al tiempo que apunta que la obra trata de hacer ver que “hay cosas que no podemos controlar, o de que en realidad no podemos controlar casi nada; nos conocemos poco, conocemos poco a los demás y conocemos también poco del mundo y de sus leyes. Solo queda ir sorteando aventuras, relacionarnos con el azar, con el destino, o con la falta de ambas cosas; creer o no creer en los signos, pero no tener otro remedio más que interpretarlos”.

En las obras de Denise Despeyroux (‘Carne viva’, ‘Por un infierno con fronteras’, ‘Ternura negra’, ‘Los dramáticos orígenes de las galaxias espirales’) puede pasar absolutamente de todo y en ellas se produce una mezcla perfecta de humor corrosivo y realismo mágico que conduce a sus personajes a situaciones disparatadas y sorprendentes.

Las entradas tienen un precio de 8€ (la mitad para la comunidad universitaria) y estarán disponibles a partir de media hora antes de la función en la taquilla del teatro.