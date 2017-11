Las Edades del Hombre pensará en la Diócesis de León para acoger la muestra en el próximo ciclo Muestra de las Edades del Hombre. / Ical Valencia de Don Juan y Sahagún son grandes candidatas para ser la sede de la mayor muestra de arte sacro de la comunidad en el ciclo que comenzará en 2020 I. SANTOS León Martes, 21 noviembre 2017, 19:10

León tiene grandes posibilidades para acoger las Edades del Hombre en el próximo ciclo. Tras varios años solicitando la muestra a partir de 2020 la provincia podría ser la casa del arte sacro de la fundación. Gonzalo Jiménez, secretario General Fundación asegura que no se planteará la sede hasta el comienzo del próximo ciclo, pero «León podría ser una gran candidata, por las ediciones que lleva sin tener la exposición».

Desde 1991 que la Diócesis de León no acoge las Edades del Hombre, lo que le hace ser una gran candidata para este próximo ciclo de cuatro años que comenzará en 2020. «La fecha desde cuando no se celebran es uno de los criterios más importantes, pero no el único», reconoce Gonzalo Jiménez.

Valencia de Don Juan y Sahagún son las dos firmes candidatas que llevan varios años solicitando las Edades del Hombre, otro de los requisitos. «León tiene posibilidades porque estas dos ciudades llevan años solicitando la muestra», explica el secretario general de Las Edades del Hombre. «El problema que tenéis en León es que hay dos Diócesis en la misma provincia», alerta Gonzalo sobre la exposición ‘Yo Camino’ celebrada en Ponferrada en 2007.

Otro de los criterios que excluiría a León sería la celebración de algún acontecimiento importante como en su día ocurrió con el quinto centenario de Santa Teresa de Jesús, motivo por el cual se llevó una edición especial a Ávila.

Gonzalo ve posible la celebración de las Edades del Hombre en Sahagún o Valencia de Don Juan, pero insiste en que «en ningún caso se ha planteado nada, hasta 2019 por lo menos no se tratará el tema».

Requisitos para las sedes

Entre los principales requisitos que la Fundación de las Edades del Hombre valoran para acoger la mayor muestra de arte sacro de la comunidad de Castilla y León se encuentra la fecha en la que la provincia no acoge una muestra, pero no es el único.

También influirá cuando se ha realizado la solicitud. «Siempre se valora más cuando se hace desde hace algún tiempo y se insiste en ello», como en el caso de Valencia de Don Juan o Sahagún.

Por otra parte se valorarán positivamente las infraestructuras de la localidad, la historia y el patrimonio con el que cuenten para decantar la balanza hacía una provincia u otra.