Zenet acerca el jazz a León Zenet durante una grabación La gira San Miguel Music Explorers acerca a Zenet, este jueves, a la capital para presentar su álbum «Si sucede, conviene» SANTIAGO FERNÁNDEZ León Jueves, 30 noviembre 2017, 11:36

El músico y actor, Toni Zenet, ofrece hoy un concierto en Espacio Vías a partir de las 21.00 horas dentro de la gira San Miguel Music Explorers on Tour. Un concierto en acústico donde prima la cercanía con el público. Una función en la que este malagueño se siente cómodo, al romper la cuarta pared que existe entre el artista y los asistentes.

Durante un paseo por las calles de Madrid con destino a Plaza Castilla, Leonoticias le ha acompañado para que nos cuente como camina su trayectoria musical y el espectáculo que tiene preparado para sus seguidores leoneses.

Una gira más ¿Qué sensación tiene?

La gira como dicen los músicos es nuestro espacio natural, así que estamos encantados porque estamos recibiendo muy buenas críticas y el público está acudiendo a nuestros conciertos. Lo estamos pasando bomba, hemos ido a sitios muy interesantes y como siempre manteniendo viva la «llama».

¿Se siente más cómodo componiendo o actuando?

Son dos cuestiones muy diferentes. Componer es más íntimo, es una especie de dialogo contigo mismo con mucho proceso de reflexión, observación e investigación. La gira ya es un proceso colectivo con otros matices. Me gusta comparar el estudio y el directo con el teatro y el cine. En el cine puedes repetir las tomas las veces que quieras, pretendiendo que quede la mejor versión posible, eso pasa en el estudio. El directo es el teatro, donde no hay una función exactamente igual a otra. A nosotros nos gusta que cada concierto sea diferente, por eso utilizamos el jazz que nos permite realizar unos solos completamente libres.

Trabajan con diferentes géneros que van desde el bolero, al tango o al flamenco. ¿Cómo consiguen combinarlos?

Se hace sin pretensiones, toda artista tira de su baraje personal. Si analizamos la obra de cualquier artista te das cuenta que detrás de sus obras están todos sus modelos.

El último álbum lleva por título «Si sucede, conviene», ¿siempre que sucede conviene?

La frase originaria es de Shakespeare, pero yo se la escuché por primera a vez a Andreu Buenafuente. Todo tiene un sentido interior que nosotros no conocemos pero que conoceremos después, cuando el universo nos habrá una puerta donde antes se cerró otra. En Cuba se dice mucho, no como consuelo o resignación, sino una especie de «espérate y veras como el universo te regala otra cosa».

El test de Leonoticias a Toni Zenet Una comida: Tortilla de patata Una bebida: Agua con gas Una película: Todas las mañanas del mundo Un libro: De qué hablo cuando hablo de escribir- Haruki Murakami Un pintor: Fortuny Un grupo o cantante: Louis Prima Una canción: Volar- El Kanka Una canción para estos días que estás alegre: Hell bell – AC/DC Una canción para enamorar: My Funny Valentine- Chet Baker Lo mejor de tener tu propio grupo de música: Ellos te ayudan a llegar donde uno solo no podría Lo peor de tener tu propio grupo de música: No nos gusta la misma comida ¿Qué prefiere una sala pequeña o un gran escenario? Un punto medio que son los teatros Si Zenet no existiera que sería de Toni: Me hubiera dedicado a la pintura, la ebanistería o a la aventura filmando ballenas.

¿Cuáles son las claves de este álbum?

El punto de partida a la hora de trabajar ha sido el mismo, lo que sí que es verdad es que hemos cambiado ciertos hábitos. Yo me encuentro más sano, la noche la tengo abandonada, utilizó las mañanas y eso acaba calando.

Ese cambio del día por la noche, ¿en qué lo ha notado?

Yo siempre he sido un culo inquieto, nunca he sido perro de sillón. Es verdad que yo tenía los horarios cambiados, toda mi vida giraba en torno a la noche. Y estaba agotado ya, todos los hábitos los hacia cuando caía el sol y llegó un punto en el que no tenía más que sacar. A día de hoy, no pruebo el alcohol, aprovecho el día, y a nivel personal eso se nota. Con 50 años puedo correr 12 kilómetros, me tiro cuatro horas en bicicleta con mi perro. No sé si sirve para algo, pero me siento muy bien. Es un ciclo natural.

No solo es conocido en España si no que en Latinoamérica le adoran

Ya hemos presentado trabajos anteriores en Venezuela, Ecuador, México. Ahora estamos cerrando trabajos allí. El público latino es muy efusivo, la música allí es muy importante en la vida cotidiana de todo el mundo. Viven con, por y para la música. Les influye de manera muy directa los temas que interpretas.

Se compone mejor desde la tristeza o desde la alegría

No lo digo yo, lo dicen todos los grandes autores, los momentos de vacío interior son los que producen una gran reflexión. Es la falta de cosas la que nos hace añorarlas. Picasso decía que su obra más dramática y que tenía más fuerza corresponde a sus años en los que pasaba hambre. Por otro lado, sería muy ñoño decir todo el rato “que contento estoy que guapa te veo». Está bien hacer una oda al amor, pero una, no más.

Ha recibido diversos galardones entre los que cabe destacar, el premio de la música al mejor Artista Revelación en 2008 con su álbum de debut «Los mares de China» y en 2010 del premio al mejor disco de Fusión con su «Todas las calles» . ¿Cómo lleva estas condecoraciones?

Con toda la naturalidad, es un trabajo en equipo y siempre te gusta compartir este tipo de cosas con todo el equipo que trabajamos juntos. Estos premios que mencionas, vienen de la música independiente que nos consideramos un reducto que lucha en contra de las mareas de las multinacionales. Nuestros proyectos se hacen con mucho trabajo, sin el dineral que ponen las grandes compañías. Esto hace que los seguidores que llegan se quedan para toda la vida. Yo, hay veces, que dedico el mismo tiempo a actuar que a quedarme charlando con el público después del concierto.

¿Cómo ve el mercado musical con la irrupción de las grandes multinacionales?

La forma de funcionar de las multinacionales es ganar cuanto más dinero mejor, de tal manera que todo lo que viene después de esta premisa tiene el mismo sentido inicial. Es decir, hacer productos que llenen estadios de fútbol para vender los mayores discos posibles, esto hace que tu relación con los fans no pueda ser la que yo tengo. Pero más allá de esto, lo que le falta a esta industria es grosor. Si nos fijamos en países anglosajones, tienen un tejido industrial bastante grueso que permite tener espacio para todos los géneros. A parte de buscar el éxito del año hay que ser consciente que existen muchos tipos de música y muchos tipos de público.

«En cada actuación pretendemos romper esa cuarta pared que nos divide de los espectadores»

¿Hasta qué punto plataformas digitales o las redes sociales os ayudan a daros a conocer?

Muchísimo y cada día más. Yo he tenido que actualizarme y utilizar cada vez más las redes.

En el directo tienen montado un espectáculo que impresiona

Nos divertimos mucho, y eso creo que el público lo respira. Hay una hermandad nuestra encima del escenario, y lo que pretendemos es romper esa cuarta pared que nos divide de los espectadores. Crear esa magia para que no sea un mecanismo de relojería.

A esto le ayuda el personaje que ha creado de sombrero y traje

Si me sirve mucho ese personaje. Desde siempre me han gustado mucho los sombreros y esa época. Pongo en boca de ese personaje las vivencias que cuentos en las canciones.