Rufus T. Firefly llega a León para presentar nuevo disco de la mano del mexicano kill Aniston
La gira San Miguel Music Explorers on Tour llega a León el 28 de diciembre con el concierto de Rufus T. Firefly y Kill Aniston en El Gran Café a partir de las 22:00 horas
Miércoles, 27 diciembre 2017

que huyen de lo convencional, es la esencia de Rufus T. Firefly, que a pesar de las modas no han variado sus señas de identidad. En 2016, el grupo se tuvo que enfrentar a la salida de dos pilares del grupo de amigos, pero al escuchar su nuevo disco, Magnolia, uno puedo dar por hecho que ese bache ya está superado. Con un largo recorrido musical a sus espaldas, a día de hoy, , después de visitar festivales como el Sonorama llegan a la capital leonesa. Leonoticias, antes de subirse al escenario junto al , no ha perdido la oportunidad de mantener una pausada perocon la voz de este grupo, Víctor Cabezuelo..

Llegan a la capital leonesa presentando nuevo disco, Magnolia, ¿qué diferencias hay con respecto a su anterior álbum, Nueve?

El planteamiento es un poco diferente. En Magnolia, hemos querido hablar directamente de nosotros mismos y ser honestos. Hemos intentado hablar de las cosas bonitas que han pasado por nuestra vida. Por su parte, Nueve era un disco más social, de rabia, lucha e inconformismo. Ahora nos hemos cansado de quejarnos y vamos a defender lo bueno que tenemos.

¿A qué se debe este cambio de abandono del inconformismo?

Yo creo que tiene que ver con la madurez, darte cuenta que el tiempo se esfuma y al final lo único que cuenta es que hagas algo bonito y aportes algo a este mundo. Si te estás quejando todo el día eso no lo puedes hacer. Es cuestión de dejar a un lado las cosas feas que nos rodean y centrarse en aportar algo.

En 2016 abandonan el grupo dos pilares básicos, ¿cómo afrontaron esos cambios?

Fue difícil, porque ese grupo lo hicimos entre todos y de repente ver que dos personas tan importantes se van, te bajan el ánimo de seguir. Se plantea que lo mismo ya no tiene sentido que esto siga siendo Rufus, pero sentíamos que aun teníamos cosas que contar. Afortunadamente llegaron Miguel y Rodrigo, que son dos buenos amigos, y seguimos adelante. Ha sido todo como muy natural.

¿Llegaron a temer que el grupo desapareciera?

Sí, todo el rato. Pero al final cuadró bien, sentíamos que era mejor seguir, que todavía tenía sentido. Parece que ha funcionado

El séptimo arte está presente en muchas de vuestras canciones, ¿Cuánta importancia tiene el cine en Rufus T FireFly?

Es una fuente de inspiración muy grande. Me gusta mucho el cine. Todo lo que vemos nos influye y nunca intentamos esconder esas cosas. Nos pasa con el cine, con el arte, con la literatura, en definitiva, con cualquier cosa, siempre que nos gusta algo lo intentamos reflejar en nuestras canciones.

En sus canciones se puede apreciar claramente sus influencias, incluso tituláis alguna canción con nombres de película, ¿a qué se debe esto?

Nosotros somos así, no nos gusta andar con rodeos. A veces parece que no está bien demostrar tus influencias, pero yo no tengo ningún problema en decir que me encanta RadioHead, y evidentemente la música que hacemos tendrá muchas cosas de esta banda. No decirlo me parece ridículo

En León, tocan en una pequeña sala, ¿prefieren esto a un gran concierto?

Nos gusta tocar en cualquier sitio que quieran oírnos tocar. Pero es verdad que a mí me gusta tocar en este tipo de salas, porque estás muy cerca de la gente y eso te crea una energía muy especial. El Gran Café ya lo conocemos, ya he tocado anteriormente, y estoy seguro que una vez más vamos a estar muy a gusto.

Estuvieron este año tocando en el Sonorama ante una multitud de gente, ¿en pequeñas salas se puede perder el calor del público?

Yo siento más calor en las salas, porque sabes que la gente que ha ido ha ido a verte a ti, y da igual si en un momento dado son sólo diez personas. Un festival es importante para cuando estas empezando, porque de otra forma es muy difícil que la gente vaya a ver tus conciertos. Pero, en una sala, cuando va alguien te sientes muy agradecido porque han ido a verte exclusivamente a ti.

Todos los conciertos son diferentes, porque todos los lugares en los que tocas son diferentes y eso es lo bonito de la música, en cada sitio se crea una energía distinta.

Ustedes ya son una banda consolidada, con diez años de recorrido, en los cuales el indie también se ha consolidado. ¿Cómo valora que ahora este género musical ya suene en las radio fórmulas españolas?

A mi me hace mucha gracia todo esto, pero bueno puede que el año que viene todo esto se pase y nosotros seguiremos haciendo lo mismo de siempre. Siempre hemos tenido muy claro lo que queríamos hacer, ahora el indie está de moda, pero no tengo tan claro si nosotros somos indies o no. Tenemos la necesidad de expresar cosas y lo hacemos a través de las canciones. No me preocupa este auge, porque no nos movemos por modas, igual nuestro próximo disco es de Hip Hop. Las modas no me gustan, prefiero las cosas firmes y consolidadas. No creo que la gente que nos viene a ver sea porque está de moda el indie, si no que acuden por que ven algo especial en nuestro grupo, y así te lo hacen ver al finalizar los conciertos.

Ustedes cuidan con detalle la presentación del disco e incluso sacan ediciones en vinilo, ¿a qué se debe cuidar tanto estos detalles?

Tiene que ver con la percepción que nosotros tenemos de la música, para nosotros es algo valioso que hay que cuidar. Hay que proteger lo que suena y lo que no suena, antes teníamos menos medios económicos y no podíamos velar tanto por estos detalles, ahora, afortunadamente, tenemos más y nos gusta trabajar mucho en estas cosas. Nos gusta hacer algo que sea atractivo en todos los sentidos.

¿Se puede vivir de la música?

Nosotros ahora mismo, después de tantos años, estamos empezando a no tener que pagar cada vez que actuamos. Todavía no te lo puedo decir, porque no lo sé. Para esto ya es un milagro no perder 300 euros cada vez que salimos a tocar, pero no sé si este trabajo podría darnos mil eros a cada miembro del grupo.