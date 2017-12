Robert Jon & The Wreck vuelven a León Robert Jon & The Wreck. El concierto del grupo americano será el próximo domingo 24 de septiembre a las 21:00 horas LEONOTICIAS Jueves, 14 septiembre 2017, 16:49

Tras agotar entradas en su primera visita a El Gran Café, vuelven Robert Jon & The Wreck. Y lo hacen con nuevo disco recién salido del horno. "Wreckage Vol.I (B-Sides Collection)" es el título del artefacto que les trae de nuevo por Europa. Doce temas que van más profundo en sus raíces y su archivo con los que la banda saca del cajón temas guardados en el armario que merecían ver la luz. Si lo tuyo son Allman Brothers Band, Grateful Dead o Widespread Panic deberías añadir a Robert Jon & The Wreck a tu colección.

Desde el sur de California Robert Jon & The Wreck están haciendo suyo el Southern Rock tradicionalmente establecido en la costa este llevándoselo a la costa oeste. Estos cinco nativos de California, Robert Jon Burrison (Voz y Guitarra), Kristopher Butcher (Voz y Guitarra), Andrew Espantman (Batería), Steve Maggiora (Teclado y Voz) y Dave Pelushi (Bajo) viven sólamente para tres cosas: la música, la carretera y el whisky.

Comenzaron su viaje en febrero de 2013. Con apenas seis meses de vida, la banda no sólo se embarcó en su primera gira americana sino que también lanzó su EP de debut "Rythm of the Road". Producido por Warren Huart (Aerosmith), y masterizado por Robert Vosgien en los estudios Swing House de Hollywood.

Esa actitud se ha visto reconocida con el premio a mejor banda en directo en los Orange County Music Awards, junto a la nominaciones de mejor banda de Rock y mejor banda de Blues. Alimentados por dichos reconocimentos RJ&TW retoman la carretera para seguir ofreciendo shows salvajes y enérgicos, prueba de ello son los sold-outs cosechados en sus giras que les ha hecho compartir cartel con artistas de la talla de Billy Sheehan (Steve Vai, David Lee Roth), Rodney Atkins, Andy Grammar y Rival Sons.

Vuelven al estudio en el verano de 2014, en su descanso entre giras, para grabar su primer largo, producido de nuevo por Warren Huart (Aerosmith), en los legendarios Sunset Sound Studios (Led Zeppelin, Prince, The Doors) en Hollywood. Grabaron "Glory Bound” totalmente en directo y con los mínimos overdubs, así la banda ha encontrado ese sonido poderoso que se puede apreciar en el álbum. "Glory Bound" les ha abierto las puertas de grandes festivales como SXSW(South By SouthWest), Vans Warped Tour, Country Thunder, River Roots Live y Chinook Fest en sus dos últimas ediciones.

Las entradas ya están a la venta en El Gran Café, Hana Bï León y Babylon con un precio de 12 euros y 15 en taquilla.