«Si el Purple no se hiciera en León, no sería el Purple» El histórico festival cumple 29 años y Pacho Rodríguez, uno de los cerebros activos detrás del ciclo comenta todo lo que envuelve a la cita mod nacional Un comprador observa un disco de The Jam en un mercadillo organizado dentro del Purple. / Inés Santos N. BARRIO León Miércoles, 6 diciembre 2017, 19:19

Ya hace 29 años de aquella vez en la que un grupo de locos, entre los que se encontraban el incombustible Álex Cooper y Elena Iglesias, dieron vida al Purple Weekend, el festival más importante de España de la escena mod y una de las referencias de continente y del mundo. El festival se ha hecho mayor, es un hecho. «Cuando el año que viene cumplamos 30 la Constitución soplará 40 velas», comenta entre risas y nostalgia Pacho Rodríguez, ahora en la comunicación del festival y siempre infatigable allá donde haga falta echar una mano.

Casi treinta años de música en un León que abraza a los centenares de mods que llegan de todas partes, en un matrimonio indivisible. «Si el Purple no se celebrara en León, no sería el Purple», defiende Pacho.

Por la capital del Bernesga pasarán en esta ocasión grandes grupos de la talla de Red Cross, que hacen de la escena capitalina un centro musical de relieve. «La ciudad siempre ha sido rockera, más allá del ambiente nocturno y crápula, tiene ese ADN que ha hecho grande al Purple».

Es precisamente por el rock y por el rithm and blues por donde se ha abierto el Purple para abrazar más música, en una voluntad que ha sido sinónimo de éxito. «Este festival es importante y bonito porque no tiene uno parecido, no ha sido replicado en ningún sitio», defiende Pacho Rodríguez.

Además, el Purple Weekend no solo es música. La propuesta abarca las artes más variadas, esas que quedan fuera del foco de los grandes medios y que pasan desde el video-arte a expresiones de mil tipos.

Gracias al importante apoyo del Centro León Gótico, el festival pudo continuar hace siete años en un momento de debilidad y dudas.

Ahora, varios días por delante hasta el sábado noche para disfrutar de un Purple que ya empieza a ser un 'madurito interesante'.