Polaroids estrena video de su nuevo LP, grabado en Abbey Road Polaroids en la puerta de los míticos estudios Abbey Road. El quinteto leonés ha sacado a luz su primer single como antesala de la presentación que hará el próximo día 23 de marzo, en El Albéitar, del disco que grabaron en los míticos estudios de Abbey Road Viernes, 16 marzo 2018, 13:41

Los seguidores del quinteto leonés Polaroids, cuentan los días para que vea la luz su nuevo LP. Concretamente, el próximo 23 de marzo será cuando este nuevo disco grabado a caballo entre los míticos Abbey Road Studios de Londres y España, se pueda escuchar. Hasta entonces los fans se pueden conformar con el videoclip de "Los territorios soñados", single de este nuevo LP, que estrenaron el pasado 15 de marzo.

El lanzamiento de este nuevo disco es uno de los más esperados en el panorama musical español, al ser uno de los pocos grupos que ha tenido la posibilidad de grabar en los conocidos estudios Abbey Road, lugar en el que los Beatles grabaron casi la totalidad de su discografía en ellos. No sólo la mítica banda de Livepool ha pasado por este lugar, artistas de la talla de Pink Floid, U2, Michael Jackson, Stevie Wonder, The Alan Parsons Project, Freddie Mercury, Radiohead o Red Hot Chili Peppers también grabaron aquí. León, de la mano de Polaroids, también puede presumir de haber pisado la moqueta por la que han pasado leyendas de la música internacional.

El álbum contiene 11 nuevas canciones compuestas por J. Carlos Suárez y producidas por Juan Marigorta (Fabián, Quique González) y Pepe López (Pájaro Sunrise). El LP, además, cuenta con las colaboraciones de los ingenieros de sonido Chris Bolster (Paul McCartney, Oasis, Adele) y Stefano Civetta (PJ Harvey, Ed Sheeran, Bruno Mars).

Para festejar el lanzamiento del disco, Polaroids dará un concierto muy especial el mismo día de la salida al mercado del LP en el Teatro Albéitar de León, en el que se proyectarán además imágenes de la grabación en Londres y el videoclip del single de adelanto, “Los territorios soñados”.

El álbum será lanzado en 3 formatos muy especiales, la edición “deluxe” incluirá un libro de tapa dura de 23x23 cm con 40 páginas de textos e imágenes de la grabación diseñadas por el artista plástico Jesús Palmero, además de la descarga digital del álbum con 2 temas extras en directo. La edición “Box set superdeluxe” incluirá el single de vinilo de 7´´ de la doble cara A “Los territorios soñados/ Mis tropas”, que también podrá adquirirse individualmente.