Pitingo, Sidecars, Quijano... lluvia de estrellas sobre León

2018 llega a León con comedia, magia, rock, grupos tributo, músicas de fusión... y todo tipo de actuaciones de primer nivel.

2018 llega a León con comedia, magia, rock, grupos tributo, músicas de fusión... y todo tipo de actuaciones de primer nivel. Así lo ha anunciado este jueves Artistik Producciones quien ha dado a conocer una importante agenda de actividades para el primer semestre del año.

El calendario de actividades planteado por la promotora para León conlleva la presencia de los siguientes espectáculos.

Broders in Brand (DIre Straits)

'The very best of Dire Straits European Tour'

Viernes 23 de Febrero. Auditorio Ciudad de León

Sin duda, uno de los mejores Tributos a Dire Straits de nuestro país. Brothers in Band está formado por grupos de primerísimo nivel del panorama nacional que estudian, disfrutan y exponen la música de Dire Straits con un nivel de autoexigencia indiscutible. El público lo valora. Y fruto de ello es la interminable gira de conciertos que el grupo tiene por todo el país. Sin duda, un gran evento para todos los seguidores de la banda de Mark Knopfler en León.

Sidecars

2 de Marzo. Espacio Vías

Tras celebrar el pasado año sus primeros diez años de carrera, SIDECARS regresan en 2018 con un nuevo trabajo titulado 'Cuestión de gravedad'. Canciones redondas por parte de una formación que eleva el rock español a un grado de popularidad y de calidad indiscutible. Atentos a la venta de entradas porque Sidecars son de los que agotan entradas.

​

Café Quijano

22 de Abril. Auditorio Ciudad de León

Café Quijano vuelve en 2018 con un esperado nuevo trabajo que supone su retorno al POP después de haber dedicado toda una trilogía al género del Bolero. 'Perdonarme' ha sido en 2017 el single de adelanto de este próximo trabajo llegando a convertirse en uno de los temas más descargados y escuchados del verano. El Auditorio Ciudad de León será testigo el próximo 22 de abril de la presentación de este nuevo trabajo a través de un concierto en el que habrá espacio para sus éxitos de siempre y también, cómo no, para el bolero.

La magia de Jorge Blass

20 de mayo. Auditorio Ciudad de León

La magia llega a León el día 20 de mayo con uno de nuestros artistas capaces de elevar la magia a niveles de exigencia del siglo XXI.​ “Palabra de Mago” es la última producción teatral de Jorge Blass, una reflexión obre el apasionante mundo de los magos. ¿Somos personas honestas?… ¿O unos tramposos?

Pitingo

12 de mayo. Auditorio Ciudad de León

Uno de los artistas más personales. Pitingo vuelve a León con un trabajo donde explora el flamenco y el soul en un ramaje repleto de solidez y fusión denominado 'Soulería'. Pitingo continúa moviéndose como pez en el agua entre las raices de géneros puros.

La vida moderna

25 de mayo. Auditorio Ciudad de León

Sin duda, uno de los éxitos asegurados de la actual escena de nueva comedia. David Broncano (Oh! my LOL, Late Motiv...) encabeza un show desternillante y personal que comparte junto a Ignatius (La Hora Chanante) y Quequé (El Club de la Comedia). Tres grandes capaces de extender el humor a los lenguajes, usos y costumbres de nuestros días. Todo ello desde una óptica que viaja del absurdo a lo cotidiano.

Además de estos conciertos previstos para la primera parte del año, Artisti-K Producciones propone un segundo semestre repleta de espectáculo con primeros eventos ya confirmados como la presencia de Pepe Viyuela el 25 de junio y el Cantajuegos el 20 de octubre, además del musical Music Has no Limit para el 24 de noviembre.