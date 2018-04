La Pegatina: «Ante los problemas sociales que tenemos, o actuamos ahora o habrá un momento de no retorno» La Pegatina. La banda catalana llega a Burgos, este viernes 13 de abril, para ofrecer su único concierto en Castilla y León antes del Sonorama S. FERNÁNDEZ León Viernes, 13 abril 2018, 14:25

El concierto comenzó y en escasos segundo, sin saber el cómo ni el por qué, se estaba moviendo al ritmo de la música, cuando alzó la vista, lejos de sentirse un chiflado vio que era uno más, estaba en un concierto de La Pegatina. Este el sentir general de alguien que asiste a un espectáculo de esta banda originaria Montcada i Reixac a la que con el paso del tiempo se le han unido gentes de diferentes índoles. Uno de los que desde el principio ha estado es Rubén Sierra, un hombre que el paso del tiempo no le ha quitado la ilusión por vivir de la música y eso lo demuestra porque a pesar de que no puede estar quieto, no tiene prisa por terminar la entrevista con leonoticias.

-«Ahora o nunca» es vuestro nuevo disco, ¿qué es lo que tenéis que hacer ahora que no puede esperar?

Responde a un problema social, por un lado la sociedad se está dehumanizando con todo el tema de las redes sociales pero por otro estamos queriendo volver al origen, comiendo más sano, saliendo a correr. Por todo ello, estamos en ese punto en el que tenemos que decidir si este capitalismo comercial termine con la esencia humanitaria o cambiar esta forma de entender la vida. Además, este disco trata de quitar el remordimiento y la nostalgia de añorar lo que no hicimos y no somos, es el momento de actuar y lanzarse a la piscina para realizar aquellas cosas que deseamos hacer en el día a día. Lo que está claro es que este no es el último disco de La Pegatina.

-En ese tema, «Ahora o Nunca», hacéis una crítica social importante…

En ese tema ejemplificamos en Barcelona lo que está pasando en muchas ciudades de Europa, donde se han orientado totalmente al turismo y al consumo, perdiendo la esencia de las ciudades. Esos locales de toda la vida que se han convertido en grandes superficies, al igual que la masificación que existe de alojamientos turísticos, por ello es el momento de actuar y darle visibilidad. Macaco también ha querido participar en esta causa, colaborando en la canción, porque actuamos ahora o habrá un momento de no retorno.

-Ante esas críticas sociales que realizan, ¿tienen miedo a la censura?

Nosotros hacemos lo que queremos y apoyamos la libertad de expresión. Desde siempre han intentado coartar la opinión de los artistas, ha pasado con Sociedad Alcohólica, Kortatu, con el caso de los titiriteros, etc. Nosotros rechazamos lo que está pasando, no se puede meter en prisión a un artista por sus letras.

-¿Hay algo más «Unidad de España» que cantar en castellano, catalán y en gallego?

Lo que hacemos nosotros es exportar todas las culturas que conocemos, no sólo con el idioma. Hay dos formas de propagar tu cultura, de una manera más interna y conservadora, o la que estamos haciendo nosotros que es girando por todo el mundo haciendo visible y extendiéndose mucho más.

-Del conflicto catalán, ¿se posicionan o prefieren pasar página?

Lo único que queremos es que se solucione ya, y que de una vez por todos los políticos hagan su faena y se pongan a dialogar para encontrar una solución.

El test de leonoticias a Rubén Sierra Una comida: Hamburguesa Una bebida: Horchata Una película: Réquiem por un sueño Una canción: Iron Lion Zion de Bob Marley Una canción para estos que estas alegre: Can't Hold Us de Macklemore y Ryan Lewis Una canción para esos días que estás de bajón: Alguna de Sabina Una canción para enamorar o para cuando estás enamorado: Me Quedo Contigo de Manu Chao, versión de «Si me das a elegir» de Los Chunguitos Lo mejor de tener tu propia banda: Poder viajar por todo el mundo y conocer mucha gente Lo peor de tener tu propia banda: Estar lejos de casa, de la familia y amigos Una pequeña, sala una gran sala o un festival: Lo que menos haya hecho Si no existiese La Pegatina que sería de Rubén Me dedicaría a la música de otra forma

-Usted fue uno de los pioneros en el grupo, ¿Cómo ha visto la evolución?

Una grandeza compartida porque por mucho que arrancara yo el proyecto si no fuera por toda la peña que está en la banda jamás hubiéramos llegados donde estamos ahora. Lo cierto es que no me imaginaba cuando todo esto empezó que íbamos a llegar hasta aquí. Nuestro trabajo es ir poniéndonos objetivos a corto y medio plazo, asumibles y alcanzables. Pasito a pasito hemos logrado alcanzar lo que hoy somos.

-¿En su mente cabía la opción de viajar por todo el mundo e incluso llegar a tierras orientales?

Asia es flipante y ver como disfrutanba el público oriental es espectacular. El secreto es el lenguaje que utilizamos, la música es un lenguaje universal que hace que llegue a la gente. El directo lo hacemos pensando en gente que no comparte nuestro idioma, basamos nuestro show en que sea un espectáculo, esto hace que en cualquier parte del mundo funcione nuestro directo.

-Vuestro fuerte es el directo y las redes sociales….

Desde que empezamos apostamos mucho por interntet, porque ya veimos que la venta de discos, tarde o temprano, iba a decrecer. Nos hemos lanzado hacia las plataformas digitales, como youtube o spotify, porque rompe las barreras geográficas y es más fácil transmitir tu música. En el directo también apostamos mucho, para ello dedicamos muchas horas, es una faena a la que nos dedicamos en cuerpo y alma. El merchandaisen es otra fuente de ingresos que nos ayuda muchísimo

-¿Cómo consigue ser un enamorado de su trabajo tanto tiempo después?

Si cada uno que lea esta entrevista se para a pensar si trabaja en lo que le gusta, entenderá que si la respuesta es afirmativa le dediques mogollón de horas porque disfrutas con ello. Antes de montar la banda ya me desvivía por la música por lo tanto esto que estoy viviendo es un sueño

-¿Cómo valora que a pesar de su éxito no suenen habitualmente en las radio fórmulas?

El objetivo es que nuestra música se conozca, si las radio formulas quieren reproducir un tema nuestro bienvenido sea. Pero no dependemos de eso para tener conciertos tan sólo sería una ayuda más.

-Después de un concierto en el que haces mover a todo el público, ¿cómo se baja del escenario?

Como el crecimiento de la banda ha sido poco a poco somos uno más, y eso es lo bueno. No somos el típico fenómeno fan como otros artistas que han crecido rápidamente y de repente se ven agobiado. Nos para la gente, pero no tienen una obsesión con nosotros para agobiarnos y eso está muy bien.

-Como última pregunta, ¿sigue llevando la zapatilla de cada color a los conciertos?

Si, no sólo en los conciertos, sino que desde hace 15 años también cuando me bajo del escenario también, tengo hasta las zapatillas de andar por casa de diferente color. No soy supersticiosos, pero si algo funciona no se debe cambiar.