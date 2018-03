, Niños Mutantes regresan a León con un concierto de ‘Diez’ foto de archivo de Niños Mutantes La banda granadina actúa este viernes, 16 de marzo, en la sala de conciertos de Espacio Vías para presentar su décimo disco, que lleva por título dicho número S. FERNÁNDEZ León Viernes, 16 marzo 2018, 11:54

La sala de conciertos Espacio Vías de la capital leonesa será la encargada de acoger en la noche del viernes, 16 de marzo, al grupo Los Niños Mutantes. Esta banda granadina lleva más de 20 años experimentando mutaciones y a pesar de este tiempo no se despegan de esa espontaneidad tan Naif. Desmintiendo el tópico de que para los andaluces la siesta es sagrada, el batería de esta banda, Nani Castañeda, mantiene, con Leonoticias, una conversación con la compañía del café de después de comer

Llegan a León para presentar su décimo disco, que tiene diez canciones y como título ‘DIEZ’

Sabíamos que era nuestro décimo disco y queríamos hacer algo especial. Llegar al décimo es toda una hazaña y una responsabilidad. Nos cuadraba muy bien que se llamara “Diez” y que tuviera diez canciones.

Ya van más de 20 años desde la primera publicación, ¿se lo esperaba?

Era un proyecto muy ilusiónate, serio y con un futuro claro por ello desde el principio fue una apuesta muy clara.

Durante todo este tiempo tambíen han sufrido altibajos…

La vida en general son altibajos y lo bueno es mantenerte con aquella gente que te rodea, a pesar de sus errores. Defectos tenemos todos, lo que hay que hacer es amar y respetar a cada persona como es, al fin y al cabo, todos tenemos defectos. Tu pareja, tus padres, tienen fallos, pero a pesar de eso no les abandonas. Nosotros nos conocemos todos muy bien, esto es un matrimonio que ya va para 22 años, entonces es normal que haya momentos de crisis e inestabilidad. Lo único que nos distingue del resto de grupos es que nosotros lo hemos contado.

¿Por qué lo contasteis?

Porque llevamos toda la vida diciendo que somos un grupo de super amigos.

Los tuve que reunir a todos en mi casa para tomarnos un café muy largo, donde hablamos de un montón de cosas y dejamos los trapos sucios a un lado para centrarnos en la música que es lo que nos une y lo que nos hace felices.

Estuvo muy bien, porque no hemos centrado en hacer música y de ahí sale este disco precioso que vamos a ir a presentar a León.

¿Estos acontecimientos sirven para fortalecer el grupo?

Si, ahora estamos muy felices, tanto cuando estamos en el escenario, en la furgoneta o en un ensayo. En general, fue como quitarse una mochila de encima de muchos años acumulando muchas tensiones y nos ha liberado, nos ha hecho conocernos mejor. A sido positivo musicalmente y humanamente.

Hablando de las canciones que van a presentar en León, una de ellas es ‘Menú del día’, que habla de lo controladas que están nuestras vidas

Llevamos mucho tiempo hablando de ello en nuestras canciones. Somos un pequeño eslabón en una cadena muy grande, esto ha sido una de las grandes temáticas de Juan Alberto, le asfixia mucho el mundo en el que vivimos, tan tecnológico, tan controlado. Esto unido a la crisis de los últimos años ha creado una sociedad más insensata, todo muy mascado, donde se cree que uno es libre por tener redes sociales y es justo lo contrario. Además, se genera mucho odio con las redes sociales, cuando empezaron no eran así.

El tema FGL está dedicado a la figura del poeta Federico Garcia Lorca…

Somos poco conscientes en Granada y en España de la figura de Garcia Lorca, considerado en el extranjero uno de los mejores poetas del siglo XX. La sombra de Garcia Lorca en Granada es muy grande, a mí me fascina, no sólo la obra de Lorca, que también, sino la Granada de los años 20 y 30 y esa transformación que llevó a que Lorca terminará en una fosa común. A Lorca se le fusila por sus opiniones y porque no se sabía quién era, como todavía seguimos sin saber quién es.

¿En España sigue extendiendo las “dos Españas”?

Es muy probable, hay una España cerrada y cateta a la que le sigue doliendo el nombre de Garcia Lorca, y no lo digo desde una posición progresista, soy una persona muy modera en mis opiniones, pero negar la grandeza de Lorca es tener muy poca cultura.

¿Se apoya a la cultura en este país?

Yo he notado un gran cambio en los últimos diez años con la llegada de una generación nueva. Antes las instituciones estaban dominadas por señores de 60 años, esto implica un cambio generacional y de mentalidad muy grande. Porque no es lo mismo la cultura que se hacía en el 2000 con gente de los 80, que de repente el cambio generacional que se ha producido en los cargos, ya sea de izquierdas o derechas, lo que está claro es que tiene 25 años menos que los gestores que había antes. Las instituciones lo que tienen que hacer es poner los medios para que se genere la cultura, no hay que subvencionar nada. Hay que poner las infraestructuras, gastarte las partidas destinadas a este sector en que haya las mejores escuelas de cine, los mejores programas de formaciones, las mejores posibilidades para la música, etc.

¿Dónde se siente más cómodo tocando Niños Mutantes?

Lo perfecto es una sala grande llena. Lo cierto es que a nosotros nos costó mucho trabajo encontrar nuestro sitio en los festivales, nos sentíamos más un grupo de sala. Pero con los años y las obligaciones de ir creciente y que cada vez íbamos a más festivales nos hemos hecho a ellos.

¿Cómo llevan lo de ser cabeza de cartel?

Eso es lo que mejor llevamos, eso mola mogollón (Risas). Cualquiera que diga lo contrario es un mentiroso. Estamos muy contentos de haber pasado de ser de los pequeñitos a ser los grandes, pero claro si no lo hubiéramos hecho en más de 20 años de carrera era cuestión de quitarse del medio (risas).

¿Cómo llevan que ahora seas un grupo de referencia para artistas que están empezando?

Sigue asustando, nosotros somos unos tíos bastante normales, que cada uno tiene su familia, su trabajo. Evidentemente nos sentimos estrellas del rock, pero como decía Joe Strummer, «las estrellas de rock están encima de los escenarios una vez que pones el primer pie en la escalera que baja del escenario eres una persona como todas las demás», y así tiene que ser.

¿Qué tiene Granada para engendrar tantos grupos musicales? Lori Meyers, El Puchero del Hortelano o Los Planetas todos de esta ciudad.

Esta es la pregunta del millón que nos llevan haciendo 20 años y no hay manera de dar una respuesta sensata. Granada es una ciudad de escritores y de músicos, no ya en su pasado sino en su actualidad, es una ciudad pequeña, pero con una universidad muy potente que desde hace cuatro siglos está produciendo una masa social muy importante con inquietudes. Esta gente es la que forma parte de la contracultura.