Mujeres de la Industria de la Música presenta la primera edición de Noches MIM en El Gran Café Con el objetivo de visibilizar a las mujeres profesionales, djs y bandas femeninas nace este ciclo de conciertos por toda España bajo el nombre de Noches MIM

La Asociación MIM (Mujeres de la Industria de la Música) es una iniciativa que tiene por objetivo establecer la igualdad entre hombres y mujeres sobre los escenarios. Por ello, en el mes de abril la asociación ha programado una serie de actuaciones para visibilizar la presencia de la mujer en la música tanto en bandas, solistas y djs como profesionales del mundo del espectáculo.

2018 será recordado porque celebrará la primera edición de Noches MIM, un primer evento que esperamos que se prolongue a lo largo del tiempo. Madrid, Barcelona, Murcia, A Coruña y León acogerán los conciertos, siendo esta última ciudad la primera en recibir este ciclo de actuaciones a favor de la igualdad.

El próximo jueves 5 de abril, la banda formada por Marta Tai y Vincenzo Tancorre, Taiacore, estará actuando en El Gran Café de León dentro del proyecto de Noches MIM. Un cartel que el dúo compartirá junto a la artista local Eva Galáctica, a partir de las 22:00 horas y con una entrada de 8 eiros que pueden adquirir pinchando aquí.

Taiacore, el grupo de indie-folk con matices electrónicos está inmerso en la presentación de su segundo trabajo: un formato físico en vinilo de 7" que ha sido lanzado al mercado con dos singles: en la cara A, 'Not boring like you' y la cara B 'All I need', consiguiendo así Sold Out en la Sala Siroco de Madrid en la presentación en directo del vinilo el pasado 16 de febrero.

Tras recorrer multitud de lugares con Innocent, su primer LP: Berlín, Roma, Londres, California, New York… y estar presente en la programación de las principales salas de conciertos de la geografía nacional, Taiacore regresará a la ciudad de los rascacielos para presentar su proyecto el próximo mes de mayo, esta vez respaldados por nuestro sello discográfico independiente, Paul Back Music.