Mujeres por la igualdad en la industria musical Taiacore estará actuando en El Gran Café de León dentro del proyecto de Noches MIM Con el objetivo de visibilizar a las mujeres profesionales, Djs y bandas femeninas nace, de la mano de la Asociación MIM, un ciclo de conciertos por toda España bajo el nombre de Noches MIM que dará comienzo en León este jueves 5 de abril S.FERNÁNDEZ León Miércoles, 4 abril 2018, 14:31

El machismo es una realidad y en el panorama musical también existe. La lucha por la igualdad de género en la industria musical también es un caballo de batalla para muchas mujeres que sólo quieren recibir el mismo trato que los hombres. Con el objetivo de disolverse, nació en 2016 la Asociación de Mujeres de la Industria Musical (MIM) que lucha por generar la visibilidad y realzar un problema de género que la mayoría de veces queda disipado, sobretodo en este sector, por la inmediatez, el volumen de trabajo, etc. Lo cierto es que las mujeres profesionales en la industria de la música, no reciben el mismo tratamiento que los hombres profesionales en la industria de la música, aun teniendo el mismo nivel de profesionalidad.

Por todo esto, en el mes de abril la asociación MIM ha programado una serie de actuaciones para visibilizar la presencia de la mujer en la música tanto en bandas, solistas y djs como profesionales del mundo del espectáculo. La primera parada será en León donde, el jueves 5 de abril, la banda formada por Marta Tai y Vincenzo Tancorre, Taiacore, estará actuando en El Gran Café de León dentro del proyecto de Noches MIM. Un cartel que el dúo compartirá junto a la artista local Eva Galáctica, a partir de las 22:00h y con una entrada de 8€.

Machismo musical

No son pocas las críticas al reggaetón por ensalzar el machismo en la música ofreciendo en muchos de los temas de este género la figura del macho dominante sobre una mujer que tiene que ser sumisa, aguantar todo lo que le echen y ser esclava en todos los sentidos. Este género musical es muy representativo pero no es el único en el que se produce estos estereotipos propios de sociedades patriarcales. En el pop, rock, indie también hay machismo, así lo denuncia Patricia Hermida, que pertenece a la asociación MIM. «A mí me han invitado a bajarme del escenario diciéndome que las novias de los artistas no podían estar allí, cuando yo era la manager», detalla Hermida que recalca que «no me incomoda el comentario, lo que me molesta es la deducción de que yo soy la novia y no la mánager o el técnico». Desde esta asociación hacen hincapié en que la educación es fundamental para desprenderse estos estigmas sociales.

Los carteles de los festivales es otro de los puntos donde se puede palpar con claridad la desigualdad de género que existe. Según datos recogidos el año pasado por la web de compraventa de entradas Ticketea, sólo el 15% de artistas confirmados en los festivales más importantes de España son mujeres. Uno de los grupos femenino con presencia en los grandes festivales es The Grovees, aunque admiten que si han llegado ahí ha sido gracias a su cabezonería. Cristina Hills es la saxofonista del grupo quien detalla que a lo largo de su carrera musical han sufrido muchos episodios machistas. «Llegar al puerto de Santa María a tocar y el promotor no querer pagarnos porque era un chica», aunque admite que la situación ha mejorado con los años, pero aún a día de hoy se tienen que enfrentarse a «estar tocando y sentirte como un objeto sexual».

Otro de los grupos compuesto por mujeres, que cada vez tiene más auge en el panorama musical, es Agoraphobia que ofrecieron un concierto en el Gran Café León el pasado 15 de marzo. Los componentes de esta banda destacan que el rol del hombre por encima del de la mujer es una constante, frases como «tocas bien, pareces un tío», las tienen que escuchar con asiduidad.