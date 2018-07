Mariah Carey ofrecerá en Navidad su primer concierto en Madrid en 18 años La gira 'All I Want For Christmas Is You Tour' comenzará el 1 de ese mes en la ciudad noruega de Stavanguer y acabará en en el WiZink Center, el mismo espacio en el que ofreció su último concierto en la capital española EFE Madrid Jueves, 5 julio 2018, 14:26

Mariah Carey ofrecerá un concierto centrado en su repertorio navideño el próximo 17 de diciembre en Madrid, el único en España de la gira que, bajo el título 'All I Want For Christmas Is You Tour', comenzará el 1 de ese mes en la ciudad noruega de Stavanguer y acabará en suelo nacional.

La diva estadounidense recalará concretamente en el WiZink Center (conocido popularmente como el Palacio de Deportes), el mismo espacio en el que hace 18 años ofreció su último concierto en la capital española.

Las entradas para esta cita saldrán la venta el 16 de julio a las 10.00 horas a través de la red oficial de la promotora Live Nation, a 60 euros más gastos de distribución. Además, se dispondrá una preventa a partir del próximo jueves, 12 de julio, a las 10.00 horas para los miembros del Club de Fans de la artista y otra, un día después a la misma hora, para los usuarios registrados en www.livenation.es.

'All I Want For Christmas Is You Tour', que pisa suelo europeo por segunda vez tras los conciertos que ofreció en las mismas fechas en 2017, parará en once ciudades del continente, como Berlín (5 de diciembre), París (7 de diciembre), Londres (11 de diciembre) y Ámsterdam (13 de diciembre).

Con más de 220 millones de discos despachados por todo el mundo, Mariah Carey es la artista femenina con mayores ventas de todos los tiempos y también la que más números 1 ha cosechado en EE UU, 18 en total, gracias a éxitos como 'Fantasy', 'Always Be My Baby', 'Hero', 'Touch My Body', 'We Belong Together' o el villancico que da nombre a esta gira.