Los Mágicos 70´s celebran su VI concierto anual solidario 'música por alimentos' La cita será el de diciembre en el auditorio del Conservatorio de León 27 noviembre 2017

Dentro del mes de diciembre y como cada año, y ya van seis con éste, Mágicos 70´s no podían faltar a su cita con su VI Concierto Anual benéfico 'Música por alimentos' del que han sido precursores desde el año 2012 , con el fin de echar una mano a la Obra Social de los Franciscanos Capuchinos de León, los cuales atienden a las familias leonesas mas necesitadas , procurándoles mensualmente alimentos no perecederos, como leche, aceite, azúcar, legumbres, etc.

La firma bañezana de embasado de Legumbres Luengo siempre ha colaborado, desde el primer momento, aportando cada año la nada despreciable cantidad de 800 kg de sus productos , a los que hay que sumar los que el cuarteto Mágicos 70´s , ayudado por los hermanos de la Cofradía del Cristo de La Expiración y del Silencio , recogen en el exterior del Supermercado del Corte Inglés tres días antes del evento, los días 28,29 y 30 de noviembre en horario de 18,00 a 21,00 horas y que intercambian por invitaciones para el concierto, a las personas que se acercan a colaborar con ellos entregando 4 kg/litros de alimentos para la causa benéfica., llegando en total a reunir entre 1.600 kg. de distintos artículos de alimentación. Conviene recordar que el aforo del Auditorio Angel Barja consta de 300 butacas.

En ésta ocasión el público que asista al concierto “ Grandes baladas y canciones pop de los 70” se va a encontrar con un repertorio preparado con mimo por sus componentes, el cual han llevado en gira por varias localidades leonesas en éste reciente pasado verano. Colaboran en este concierto las firmas de el Corte Inglés, Junta de Castilla y León Consejería de Cultura, Legumbres, Luengo , la Cofradía de Cristo de la Expiración y del Silencio., Conservatorio profesional de Música de León.