Love of Lesbian quiere enamorar a León con su concierto en el C.H.F. Foto de los integrantes de Love of Lesbian. Las entradas para el concierto del sábado 23 de septiembre tienen un coste de 23 euros más los gastos de gestión LEONOTICIAS León Jueves, 14 septiembre 2017, 18:12

La banda Love of Lesbian actuará en Léon el próximo 23 de septiembre de 2017. El concierto se celebrará en el Pabellón Multiusos C.H.F , cuya apertura de puertas será a las 21:00h y el show comenzará a las 22:00h.

Luces. Telescopios. 'Astrolabios'. Acción. Love of lesbian inicia su gira de salas para presentar su último disco 'El poeta Halley'. «Si los habéis visto en los festivales de verano os proponemos a que experimentéis la otra cara de la banda en la gira de ciudades, ya que es el momento y el lugar donde la esencia lírica de Love of Lesbian adquiere su máximo sentido», aseguran los organizadores. Love of Lesbian, una banda en perpetuo estado de mutación, en un concierto expandido y sin más urgencia que la emoción.

Las entradas para el concierto de Love of Lesbian en el Pabellón Multiusos C.H.F de Léon tienen un precio de 25€ + gastos de gestión.