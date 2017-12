Herederos leoneses de McCartney Polaroids cumplirá el gran sueño de grabar parte de su nuevo disco, 'Los territorios soñados', en los míticos estudios londinenses, donde contarán con dos días para vivir una experiencia única Juan Marigorta y Juan Carlos Suárez tocando uno de sus temas. / Sandra Santos NACHO BARRIO León Lunes, 4 diciembre 2017, 20:33

La tarde es tan fría que obliga a que los pasos sean rápidos. Nadie se para en el Paseo de Salamanca. Está empezando a helar y no son ni las nueve de la noche. Noviembre en León. Un clásico. Juan Carlos Suárez entra en el estudio de grabación de Juan Marigorta. Hoy trae visita, un redactor y una cámara dispuestos a perturbar un rato el mundo de mesas de mezclas, guitarras y aparatos de música 'vintage'.

El motivo bien merece ser contado. Polaroids, uno de esos grupos leoneses que componen el sonido pop de la ciudad, viajará hasta Londres para grabar en los estudios de Abbey Road su último trabajo, 'Los territorios soñados', un álbum de estudio a caballo entre León y la capital inglesa.

«Es cumplir el sueño de cualquier músico, pero económicamente es inviable para cualquier banda modesta», asegura Juan Carlos entre canción y canción».

Gracias a una beca europea y tras un casting exigente, Polaroids contará con dos días para grabar sus temas bajo la experta mirada del ingeniero Chris Bolster, que ha grabado con Paul McCartney, Oasis o Coldplay.

El Proyecto Polaroids, junto a un músico belga y a uno francés fueron los elegidos, en una invitación a los estudios que Juan Carlos hace extensible a todo el grupo. «Hacerlo así para mí es el doble de satisfactorio»., comenta.

Tras cinco meses preparando el momento, Polaroids estará en Abbey Road los días 7 y 8 de diciembre en una aventura con la que ya fantasean. «Quizás nos encontremos allí con algún grande como McCartney, sería un puntazo».

Tal es el hito que supone en el grupo que el batería, José Aláez, ha amenazado con retirarse. «Tenemos esa broma porque dice que quiere irse en lo más alto, porque dice que después de ésto qué más puede llegar, pero estamos intentando convencerle para que siga», comenta el cantante.

Tras la aventura, el futuro de Polaroids es «seguir escribiendo música, porque sin las canciones no hubiéramos llegado a Abbey Road, si alguien no las hubiera escuchado no iríamos».

Ahora tocará cumplir un sueño los días 7 y 8 de diciembre, en el que puede que se codeen en los estudios con Lady Gaga, Stereophonics o el propio Paul McCartney. Porque hay sueños que se cumplen, y Polaroids a este le pone la banda sonora.