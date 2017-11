León vuelve a teñirse de morado Presentación del Purple Weekend. / César El Purple Weekend celebra su 29 edición desde el 6 al 9 de diciembre con un cartel de mucha categoría y algunos grupos, como Redd Kross, The Event o Lime Spiders, que actuarán por primera vez en España LEONOTICIAS Viernes, 17 noviembre 2017, 13:50

León volverá a teñirse de morado. El Purple Weekend celebra su 29 edición desde el 6 al 9 de diciembre en la capital leonesa con un cartel de gran categoría y con varios grupos, cabeza de cartel, que visitarán por primera vez España.

Esta edición del festival leonés tiene un programa «dinámico y sano» que siga atrayendo a la capital leonesa durante este puente a miles de personas de toda la geografía nacional atraídas fundamentalmente por la música y las actividades paralelas de un festival que está considerado como «uno de los mejores». Además, este evento podrá contribuir también a que la capital leonesa se consolide «como referente turístico de primera categoría».

La directora general de Políticas Culturales de la Junta, Mar Sancho, aludió al Purple Weekend como «un gran evento» que trabaja «en la buena dirección» tanto de la calidad como la singularidad «irrenunciables». Este evento, según Sancho es «para León y los muchos visitantes de toda España e incluso fuera del país» y elogió que gracias a la experiencia de todos estos años esté considerado como «uno de los festivales urbanos más importantes».

De ahí que la Junta se haya sumado a la celebración de este evento mediante el establecimiento de sinergias que se plasmarán el día 6 con el concierto inaugural en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac), donde también habrá mesas redondas, sesiones de DJ’s y exposiciones, dentro de lo que es «un festival de referencia».

Un evento «indispensable» en León

El alcalde de León, Antonio Silván, resaltó la colaboración público-privada de esta iniciativa que ha dado como resultado un festival que ha venido evolucionando «muy positivamente» y que ahora mismo es «indispensable» en la agenda cultural de la ciudad, además de que traspasa fronteras territoriales.

En los diferentes escenarios habilitados se darán cita artistas nacionales e internacionales «de primer orden», a lo que hay que sumar otras actividades paralelas como exposiciones, cine, mercadillo y una amplia variedad de actividades que permiten «consolidar a la ciudad como referente turístico de primera categoría», por no hablar del impacto económico que deja en la ciudad, que el año pasado se calcula que ascendió a 1,6 millones de euros.

El director artístico del festival, Constan Chao, puso de relieve algunas de las actuaciones más destacadas de esta edición, entre las que se encuentran las de Redd Kroos, que junto con los alemanes Roman and The Rosarys y The mistery lights actuará el sábado 9, a las 21 horas, en el escenario del CHF; y las de The Event y Lime Spiders, que estarán en España por primera vez y que junto con The Frowning Clouds actuarán un día antes en el mismo escenario.

Por último, el presidente de Centro León Gótico, organizador principal del Purple Weekend, Juan Dopico, se trata del «segundo evento que más gente trae a León» después de la Semana Santa, por lo que hizo un llamamiento para que se de «cariño» a esta cita musical y para que el Purple Weekend «invada la ciudad y todos lo sintamos un poco nuestro», añadió.