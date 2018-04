Grises vuelve a León para repetir un concierto memorable Grises. La banda guipuzcoana regresa a El Gran Café, próximo viernes 13 de abril, para presentar su nuevo disco, 'De Peces Y Árboles', al público leonés SANTIAGO FERNÁNDEZ Jueves, 12 abril 2018, 18:45

Han pasado más de seis años desde que el grupo Grises pisará la capital leonesa por primera vez para presentar su primer álbum, de ese día queda en la mente de la voz del grupo, Amancay Gaztañaga, un recuerdo memorable de una sala llena y entregada. Con las mismas ganas pero con más madurez regresan de nuevo con un claro objetivo, repetir la hazaña.

- Vienen León para presentar el disco 'De Peces Y Árboles'. ¿Qué es lo que se va a ver?

Un bolo de más de hora y media en el que se ven reflejados una trayectoria de cinco discos. Estamos muy a gusto de como nos ha quedado este directo que vamos a presentar en El Gran Café.

- 'De peces y árboles' salió el 26 de enero a la venta, ¿cómo han sido las primeras impresiones?

Muy buenas, nunca habíamos tenido un inicio de disco tan potente, siempre había sido más paulatino, no tan fuerte. Desde la salida del disco hemos visto al público entregado, la identificación con los temas ha sido mucho mayor que en los anteriores discos.

- En 'Erlo', vuestro anterior álbum, sintieron la necesidad de experimentar con la electrónica, pero ahora volvéis al punto de partida

Es cierto que volvemos a las guitarras, a un sonido más crudo a lo que la gente está acostumbrada a ver de Grises. En directo nuestra esencia nunca ha cambiado, somos muy sinérgicos, directos y bailables. Cuando compusimos 'Erlo' y sobre todo al presentarlo echábamos de menos la presencia de voz y de texto en algunos temas, ha sido natural pasar de nuevo a lo que venimos haciendo desde siempre. En definitiva, en cuento al disco sí que ha variado con respecto al anterior, pero en nuestra trayectoria de tocar en directo ha sido algo muy natural.

- En el último momento incorporasteis 2 temas al repertorio: 'Papel Quemado' y 'Alguien Inmenso', ¿qué os llevó a incluirlas?

Incluso hay temas como 'Mi mayor fracaso' que tambíen estaban desechados. Teníamos mogollón de material por lo que algunos temas se han quedado fuera y finalmente estos tres entraron, y menos mal porque están funcionando muy bien (risas).

- ¿Es el tiempo el que desecha un tema?

Por eso sacamos en exclusiva el tema de 'Laberinto' el verano pasado, si no se hubiera desechado. Somos super críticos y si el tema ya tiene varios meses pierde fuerza de tantas veces como lo hemos escuchado. Nunca sabes que temas van a ser los que más gusten, espero que todos los músicos tengamos un pepito grillo que nos chive lo que tiene que entrar, pero siempre nos quedará la duda.

- Para los que les gusta analizar las letras en vuestros discos, ¿en este lo tienen más fácil?

Este disco, para mí, es el que más serio, maduro y transparente que hemos realizado. Antes el mensaje estaba más camuflado, había que leer mucho entre líneas, en este disco las letras son mucho más claras, aunque tambíen hay mensajes ocultos, no nos gusta perder esa identidad.

- Os gusta mucho cuidar todos los detalles

Mucho, somos muy quisquillosos con todo, quizá demasiado. Cuando te dejas llevar y te permites cometer errores, a veces salen cosas maravillosas y quizá siendo tan perfeccionista no ayuda a que esto suceda. Nos gusta medir todo al milímetro y en eso todo el grupo es igual.

- No sólo cuidáis los discos, si no que tambíen los directos

Yo soy actriz, estudie arte dramático y dirijo obras de teatro, por ello para mi toda la puesta en escena es muy importante. Mi hermano es productor musical, para él todo lo referente al sonido y al disco físico es muy importante. Hacemos un buen tándem. Yo no concibo un directo que antes no esté preparado y ensayado, por ello trabajamos mucho con la iluminación o el movimiento.

- ¿Conocen la sala donde van a tocar en León?

Yo había estado en León con una compañía de teatro y el Gran Café lo conocía de ir a tomar café. Cuando empecé de gira con Grises, en nuestro primer disco, 'El hombre bolígrafo', tuvimos la grandeza de tocar aquí y fue un lleno absoluto y un concierto memorable, que todavía recordamos. Con ese recuerdo volvemos a León, más la madurez del tiempo que ha pasado.

El test de leonoticias a Amancay Gaztañaga UNA COMIDA El pastel persa de Artemisa (un restaurante de Madrid) UNA BEBIDA Zumo de maracuyá UN LIBRO 'La conjura de los necios' de John Kennedy Toole Una canción 'Karma Police' de Radiohead UNA CANCIÓN PARA LOS DÍAS QUE ESTÁS ALEGRE 'Hearlines' de Florence and The Machine UNA CANCIÓN PARA LOS DÍAS DE BAJÓN 'Summertime sadness' de Lana del Rey UNA CANCIÓN PARA ENAMORAR 'If I know you' de The Presets LO MEJOR DE TENER TU PROPIA BANDA Subirte a un escenario LO PEOR DE TENER TU PROPIA BANDA Tener que aguantar a siete tíos PEQUEÑA SALA, GRAN SALA O FESTIVAL Gran sala SI NO EXISTIERA 'grises', QUE SERÍA DE aMANCAY Alguien con menos sabiduría

- ¿Cómo ha sido la evolución del grupo?

Hay una canción que define esa evolución que es 'Mi mejor fracaso'. Ha sido un aprendizaje personal, musical y artístico. Pocas cosas en la vida me han enseñado tanto como estos años con Grises.

- En pocos años han sufrido una gran evolución, casi un camino parejo al que ha sufrido el indie

Cuando estás dentro no lo ves cómo tan lento, lo vemos como un trabajo arduo porque, aunque queramos enmascarar a la música indie como algo alternativo, más culto, que la gente lo consume con más cuidado, no creo que sea así. La cultura, en general, está jodida, todo es de consumo rápido, antes cuando te comprabas un cassete te tenía que gustar y le dabas muchas escuchas porque hasta que compraras el siguiente pasaban meses. Hoy en día todo es rápido y fugaz. Qué son los festivales, nada más que un lugar en el que puedes escuchar a más de 60 grupos en dos días, esto define la manera en la que se está convirtiendo nuestra manera de consumir el arte. Tiene que haber espacio para todo, para un consumo rápido, pero también para un consumo lento, concienzudo, consciente de la cultura en general no sólo de la música.

- ¿Nos falta educación para valorar la cultura?

Creo que no tenemos ni idea de cómo consumir cultura, empezando porque la piratería en este país es brutal en comparación con otros lugares. Como artista, a mí me encantaría poder vivir del aire, sería la mejor manera de poder desempeñar mi trabajo porque el artista tiene que crear y mucho veces se considera que eso que hace es gratuito, dado que no es tangible y material. En este país todo lo que no es tangible no tiene valor y se consume el arte y la cultura de esta manera, sin ser conscientes del trabajo que hay detrás de cada cosa que se hace. No nos lo han enseñado.

- Como mujer, ¿ha vivido algún episodio machista en el panorama musical?

Sí. Recuerdo en un concierto al terminar, bajé a saludar al público y se supone que uno de mis fans me dijo «me encantan vuestras canciones, rubia de bote chocho negrote, ¿me puedes firmar un autógrafo y dar un beso?». Lo que peor llevo es que llega un momento que te acostumbras a esos comentarios, y eso es lo peor que te puede pasar en tu vida.