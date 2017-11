La M.O.D.A.: «Tenemos unas ganas tremendas de actuar en León»

El test de leonoticias a Jacobo Naya

Una bebida: agua con gas

Eres más de radio o de televisión: Radio

Un grupo o cantante: Bob Dylan

Una canción: 'I won't back down' de Tom Petty And The Heartbreakers

Una canción para estos días que estás alegre: 'Won't get fooled again de The Who

Una canción para enamorar: 'Get home' de Angus and Julia Stone

Una canción para cuando estás enamorado: 'El incendio' de Sidonie

Lo mejor de tener tu propio grupo de música: Lo mejor es tener tu propia banda

Lo peor de tener tu propio grupo de música: Lo peor es tener tu propia banda

¿Qué prefiere una sala pequeña o un gran escenario?: Una pequeña sala

Si la M.O.D.A no existiera que sería de Jacobo Naya: Estaría intentando grabar discos