Eladio y los Seres Queridos vuelven al Gran Café de León con su nuevo disco El concierto será el viernes 12 a partir de las 22:30 y las entradas ya están a la venta para disfrutar de su nuevo disco de Historias de Caza LEONOTICIAS Miércoles, 10 enero 2018, 19:08

Eladio y los Seres Queridos vuelven al Gran Café de León para presentar su nuevo disco. El concierto será el viernes 12 a partir de las 22:30 y las entradas ya están a la venta para disfrutar de su nuevo disco de Historias de Caza.

Eladio y los Seres Queridos tras ganar el Premio MIN de la Música Independiente 2017 a mejor álbum en gallego por Cantares, vuelven a su entorno natural con un nuevo disco llamado Historias de caza; 32 minutos de perfecta factura pop con las melodías y estribillos a las que el grupo nos tiene acostumbrado y letras de Eladio Santos que, una vez más, escribe actualizando con brillantez cánones clásicos desde la naturalidad y la frescura.

En este disco la banda ha trabajado en la composición de algunos temas con Jorge F. Ojea, Pablo Lesuit y Esther Zecco. Al contrario que en los anteriores trabajos, el disco ha sido producido y grabado por el mismo grupo en su estudio casero. Ese clima les ha permitido hacer un disco atrevido, lleno de colores y dinámica, con ritmos y timbres que nunca habían manejado antes. Tanto es así que incluso han incluido una versión de la Leyenda del tiempo de Camarón.

“Siendo sinceros, haber grabado nosotros este disco, en casa, sin productor ni ingeniero no es un ejercicio de honestidad, un manifiesto “doityourself” ni nada de eso; realmente no teníamos opción, ya lo habíamos hecho con “Cantares” y era lo que más nos apetecía.

Decidimos hacer todo lo que no se suele hacer grabando un disco; le dimos rápido al REC, no aislamos nada, no cerramos la puerta ni las ventanas, se coló el sonido de la lluvia, los niños en el salón o los perros del parque. No iba a ser un álbum grabado en un estudio y no debería sonar como un álbum grabado en un estudio. Queríamos que el sonido se situase en un lugar acogedor y doméstico y que el oyente se sintiese con nosotros en ese espacio».