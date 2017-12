Bob Dylan iniciará en Salamanca su gira europea Bob Dylan. La actuación del artista tendrá lugar el 24 de marzo y será la primera en España antes de acudir a Madrid y Barcelona CARLOS TABERNERO Salamanca Martes, 12 diciembre 2017, 13:45

El cantautor estadounidense Bob Dylan abrirá su gira española de 2018 en Salamanca, con un concierto enmarcado en la celebración del VIII Centenario de la Universidad de Salamanca que tendrá lugar el 24 de marzo en el Multiusos Sánchez Paraíso, como parte de su 'tour' europeo.

El compositor, nacido en la localidad de Duluth, perteneciente al estado de Minnesota, iniciará así en Salamanca una 'mini-gira' española, dentro del marco del 'tour' de conciertos por Europa, que le llevará también al Auditorio Nacional de Madrid los días 26, 27 y 28 de marzo y al Liceo de Barcelona los días 30 y 31 del mismo mes.

Así lo anunció hoy el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, quien aseguró que el concierto de Dylan se fraguó tras “muchas gestiones necesarias” para organizar un acontecimiento “a la altura de la conmemoración de una cita histórica”, como es el 800 aniversario de la Usal.

La actuación de Bob Dylan, a quien Fernández Mañueco definió como “monstruo de la música y legendario artista norteamericano”, servirá así como “gran altavoz para promocionar la ciudad de Salamanca y el VIII Centenario de su universidad en todo el mundo”, uniendo los nombres de la capital charra y del autor de 'Blowin' in the wind' para una “impagable proyección nacional e internacional”.

Las entradas para el concierto saldrán a la venta mañana a las 12.00 horas, y su precio oscilará entre los 40 euros de la más barata y los 120 de la más cara. En total, el Multiusos Sánchez Paraíso podrá acoger a 4.400 seguidores “nacionales e internacionales” del mito viviente de la música de autor y del 'folk' estadounidense de los años 60 y 70, que recibió el premio Nobel de Literatura en 2016 por su “contribución a la creación de nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción americana”.

Por su parte, el vicerrector para la Conmemoración del VIII Centenario de la Universidad de Salamanca, Mariano Esteban, agradeció al Ayuntamiento “su colaboración con el proyecto del ciclo de música moderna” con el que la Comisión Interinstitucional para la Conmemoración del VIII Centenario de la Usal busca “acoger conciertos singulares de artistas relevantes a nivel nacional e internacional” con el objetivo de “alcanzar resonancia y proyección nacional e internacional” para el 800 cumpleaños del Estudio salmantino.

Esteban reiteró que Dylan es “un gran artista internacional cuya actividad profesional desborda el mundo musical para combinar poesía, música y movilización ciudadana”, convirtiéndose en “personaje de proyección universal” que posibilitará “la promoción del VIII Centenario” gracias a la aportación de 115.000 euros del Ayuntamiento de Salamanca para la organización del concierto.

La gira española

En la presentación del concierto, que se celebró en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Salamanca, también estuvo el representante de Riff Producciones, Chris Ortiz, encargados de la organización de las actuaciones de Dylan en España. En ese sentido, Ortiz afirmó que llevan trabajando en la organización de los mismos “desde el mes de marzo” pero que no fue hasta hace menos de dos semanas cuando recibieron la confirmación oficial de Dylan.

Ortiz reveló además que, en un principio, Dylan solo quería hacer su gira europea “en ciudades que le atraían”, entre las que nombró Berlín, Roma, Londres, Madrid o Barcelona. Sin embargo, al incluir Portugal entre sus actuaciones y presentarle el 800 aniversario de la Universidad de Salamanca, el cantautor estadounidense “fue receptivo y aprobó el concierto”.

Se trata del primer concierto que Dylan hace en España desde el año 2015 y también el primero en Castilla y León desde su participación en el festival 'Músicos en la Naturaleza' de la Sierra de Gredos en 2008. Ortiz afirmó así que no solo vendrá gente “de toda España sino del resto de Europa” y, aunque aseguró que suele durar “una hora y 45 minutos”, no quiso aventurarse a señalar duración definitiva y temas que tocará en el concierto puesto que “Dylan es bastante impredecible, pero esperemos que toque los 'hits' que sus 'fans' quieren escuchar”.

Bob Dylan

Robert Zimmerman, más conocido como Bob Dylan, nació en la localidad estadounidense de Duluth, en el estado de Minnesota, el 24 de mayo de 1941. De origen judío, Dylan dejó la Universidad de Minnesota al inicio de la década de los 60 para trasladarse a Nueva York, donde comenzó a tocar en locales del incipiente mundo de los cantautores 'folk' que se daba en el Greenwich Village de la ciudad neoyorquina.

Allí fue descubierto por un productor musical con el que grabó su primer álbum, con el que comenzó a cosechar sus primeros éxitos. Sin embargo, y tras la publicación de algunos de sus mayores himnos en la primera mitad de la década de los 60 como 'Blowin' in the wind', 'The times they are a-changin' o 'Mr. Tambourine Man', Dylan alcanzó la fama internacional en 1965 con la grabación de 'Highway 61 Revisited', que incluía el tema 'Like a rolling stone', considerado por la prestigiosa revista 'Rolling Stone' como la mejor canción de todos los tiempos.

Con más de 40 álbumes publicados y una dilatada y singular carrera musical que le llevó desde el 'folk' al rock n' roll pasando por la música con un fuerte componente religioso durante su conversión al cristianismo entre finales de la década de los 70 y comienzos de los 80, Dylan cuenta con centenares de reconocimientos entre los que destacan su nombramiento como Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia en 1990, el premio Príncipe de Asturias de las Artes en 2007 o el reconocimiento honorario del premio Pulitzer en 2008, además del ya mencionado premio Nobel de Literatura concedido por la Academia Sueca en el año 2016.

