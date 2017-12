Los 30 componentes del Coro Gospel ‘Good News’ actuarán el sábado desde la terraza de El Corte Inglés Coro de Gospel “Good News” La galardonada agrupación coral interpretará temas de música negra, espirituales y clásicos del soul a partir de las siete de la tarde y se podrán ver desde el parque del carrusel en Octavio Alvarez Carballo LEONOTICIAS León Jueves, 7 diciembre 2017, 12:52

El Coro Gospel ‘Good News’ de Simancas, uno de los más reconocidos de este género a nivel nacional, el sábado 7 de diciembre, una actuación a partir de las siete de la tarde desde la terraza de El Corte Inglés para que que pueda ser visible desde el parque del antiguo carrusel, en la calle Octavio Álvarez Carballo. Si la lluvia obligara a ello, la actuación tendrá lugar en los soportales de la calle Fray Luis de León.

La treintena de componentes de´’Good News’ que se desplazarán a León interpretarán gran parte de su repertorio, que va desde la música africana hasta el gospel contemporáneo, pasando por los espirituales negros tradicionales y la música Soul, con temas tan emblemáticos como ‘Oh happy day’, ‘Amen’ o ‘When the saints go marching’, In en los que destaca siempre la energía y fuerza de sus interpretaciones.

El Coro Gospel ‘Good News’ fue creado en Simancas en el año 2003, y en esta década y media ha conseguido consolidarse como uno de los coros gospel más reconocidos de España, como demuestran sus premios y actuaciones por todo el país, o el hecho de haber compartido escenario, entre otros, con el Black Heritage Singers de Mississipi, uno de los más reconocidos coros de gospel de los Estados Unidos. Además, esta formación suma numerosas participaciones en fertivales internacionales en países como Italia, la República Checa, Inglaterra, donde ha colaborado con la London Community Gospel Choirs, o en Hungría, donde obtuvo la Medalla de Oro y el Premio Especial del Jurado en el XV Festival Internacional de Budapest.