La Catedral acoge un recital del ciclo 'Coro maltés cantado por el Camino de Santiago' Uno de los coros que actuará en la Catedral. Se celebra el próximo martes día 5 a partir de las 21 horas y correrá a cargo de la Sociedad Coral de San Pablo, uno de los principales coros polifónicos de Malta LEONOTICIAS Domingo, 10 septiembre 2017, 20:38

La Sociedad Coral de San Pablo (St. Paul Choral Society), uno de los principales coros polifónicos de Malta, será la encargada el próximo martes día 5 de septiembre a partir de las 21,00 horas de abrir el mes más musical del año en la Catedral de León con un concierto que ya anticipa el Festival Internacional de Órgano Catedral de León. El recital, bajo el título "Coro Maltés cantando por el Camino de Santiago", se enmarca dentro de la gira que esta agrupación polifónica iniciará en la Catedral de Burgos el día 4 y que culminará en Santiago de Compostela los días 7 y 8.

Cuidado programa coral y de órgano

El programa del concierto que la Sociedad Coral de San Pablo ofrecerá en la Pulchra, integrada por 42 voces bajo la dirección del fundador de esta agrupación, Hugo Agios Muscat, y con el acompañamiento de la organista Elisabeth Conrad, se abrirá con una primera parte coral que echará a andar con la interpretación de la pieza "I cieli immensi narrano" de B. Marcello y que seguirá con "O quam gloriosum" de T. L. de Victoria, "Dixit Maria" de H. L. Hassler, "Exsultate justi" de L. G. de Viadana, "Virgo prudentissima" de F. Azopardi, para concluir con "Sancta Maria, Mater Dei" de W. A. Mozart.

En la segunda parte del concierto el protagonismo será en su totalidad para el órgano con la interpretación de un selección de piezas que incluirá "Caprice sur les grandes jeux" de L. N. Clérambault, "Fugue (G minor)" de J. M. de Oxinagas, "Tiento de Batalla" de S. Aguilera de Heredia, "Sonata IV (G minor) de L. Grech, "Graduale" de E. Torres y "Festival voluntary" de F. Peeters.

Y ya el recital se cerrará con una tercera parte de música coral que se iniciará con la pieza "Magnificat" de C. Gounod, para continuar con "Ave Maria" de C. Saint-Saëns, "Charitas patiens est" de H. A. Muscat, "T'Accogliam Pane Celeste" de C. Pace, "Regina coeli" de C. Scerri, y cerrar con la interpretación del "Allelujah" de G. F. Handel.

Un amplio repertorio para una cuidado programa con el que la Sociedad Coral de San Pablo, fundada en el año 1988, ofrecerá un recorrido musical que va desde el siglo XVI hasta el tiempo actual y que desde hace ya casi tres década es el objeto de trabajo de este coro polifónico que, con 60 miembros, actúa regularmente en St. John's Co-Cathedral de Malta y que en toda su trayectoria ha ofrecido ya más de doscientos conciertos tanto en la propia isla de Malta como en emblemáticos templos como la Catedral de Westminster de Londres, la Catedral de San Esteban de Viena o la Catedral de Notre Dame de París, donde el año 2015 tuvo el honor de ser el primer coro maltés en actuar en este emblemático espacio litúrgico.

La entrada a este concierto del próximo martes día 5 de septiembre a las 21,00 horas en la Catedral de León será libre y gratuita hasta completar el aforo.