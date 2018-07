La Catedral acoge un concierto extrordinario cargo de la Camerata Coral de la Universidad de Cantabria La Camerata Coral de la UC interpreta a los grandes maestros de la Historia de la Música. El evento, cuya entrada es gratuita, tendrá lugar este sábado a las 21.00 LEONOTICIAS león Viernes, 6 julio 2018, 12:15

La Camerata Coral de la Universidad de Cantabria ofrecerá un concierto extraordinario en la Catedral de León, este sábado 7 de julio a las 21 horas. Este evento, cuya entrada es gratuita, cuenta la colaboración entre la Universidad de Leon, la Universidad de Cantabria y el Cabildo de la Catedral de León.

En esta ocasión interpretarán música «a capella» religiosa, compuesta en una primera parte del concierto por el Motete y Misa o Magnum Mysterium del maestro abulense Tomás Luis de Victoria, para dar paso a una segunda parte del concierto con obras de compositores de finales del s. XIX, s. XX y s. XXI como J. Rheinberger, F. Biebl, A. Alcaraz, M. Lauridsen, O. Gjeilo y K. Debski. Además, el 8 de julio cantarán la misa Solemne de las 12 h. en la Catedral leonesa.

Al frente de este coro está un leonés desde hace 14 años, Raúl Suarez García, el cual empezó sus estudios musicales precisamente en la Schola Cantorum Catedral de León, dirigido en esta etapa como niño cantor por D. Samuel Rubio.

La Camerata Coral de la Universidad de Cantabria lleva más 40 años interpretando música de los más diversos estilos. Es obra suya el estreno de obras de los s. XX y XXI como La isla desolada (cantata profana de Tomás Marco), la grabación de la música incidental para Madre Prometeo (Juanjo Mier), así como el estreno en España en 2006 de la Messe Solennellede Jean Langlais. La Camerata ha sido la primera agrupación que ha recuperado obras de los maestros de capilla de varias catedrales: José de Nebra, Enrique de Villaverde, Jerónimo de Carrión, Miguel de Irízar, Juan Ezequiel Fernández, Manuel Ibeas, Miguel de Ambiela, Cristóbal de Medrano (Magister Cantabriensis) y en especial, J. A. García de Carrasquedo, primer maestro de capilla de la Catedral de Santander.

Entre su repertorio cabe destacar la Misa en si m BWV 232 y la Pasión según San Juan BWV 245 de J. S. Bach, el Messiahy las Antífonas para la Coronación de Haendel, Gran Misa en Do m. Kv. 427 y Misa Kv 192 de W. A. Mozart, La Isla desolada de Tomás Marco, la Theresienmesse de Haydn, Music for the funeral of Queen Mary de H. Purcell, Gloria de J. Rutter, Magnificat de J. Willcocks, Missa del Papae Marcelli de G.P. Palestrina, Misa O magnum mysterium de T.L. de Victoria y programas dedicados al madrigal Renacentista, a la música de San Marcos de Venecia, al Coral Protestante, a Cancioneros del Barroco Español y a la música del Barroco.

Actúa regularmente en los principales marcos históricos, catedrales (Santiago, Burgos, Salamanca, etc.) y teatros del país (Teatro Real de Madrid, Arriaga de Bilbao, Real Coliseo Carlos III de El Escorial, etc.), así como en los prestigiosos festivales internacionales de música de Santander, Segovia, Cuenca o Mónaco, siendo además la primera agrupación española que participa en este último. En el extranjero destacan sus conciertos por Inglaterra, Bélgica (Catedrales de Bruselas, Gante y Brujas), Francia (Catedrales de Nôtre Dame de París y Chartres), Mónaco (Catedral), Portugal (Lisboa y Oporto) e Italia.