'Cartelazo' para el Purple Weekend 2017 Cartel del Purple Weekend. La nueva edición del festival sixtie se celebrará desde el 6 al 9 de diciembre con un gran nivel en los grupos invitados LEONOTICIAS Jueves, 7 septiembre 2017, 13:56

El Purple Weekend 2017 calienta motores y también su fiesta de presentación de The Orange Alabaster Mushroom. La gran fiesta de la música sixtie que acoge la capital leonesa desde hace casi tres décadas regresa con fuerza en una nueva edición desde el 6 al 9 de diciembre.

Entre los cabeza de cartel están grupos de la talla de los californianos Red Kross (California ), The Event (San Diego), The Resonars (Estados Unidos), y Lime Spiders (Australia), con su primer concierto en España.

Completan el cartel Nikki Corvette and The Romeos (Estados Unidos e Italia), Psychotic Youth (Suecia), The Frowning Clouds (Australia), Tito Ramírez (España), The Mystery Lights (Nueva York), The Living Eyes (Australia), The Allnighters (España), Together Pangea (Estados Unidos), The Extended Plays (España), The Imperial Surfers (Madrid), The Salamanders (León), Stay (Barcelona).

DJ's

En cuanto a los DJ's, la organización ha anunciado que el legendario DJ escocés Keb Darge, así como el neoyorquino Alix Brown amenizarán los Alldayers y Allnighters del festival.

Además de las actuaciones musicales y sesiones de DJ's, se podrá disfrutar de otras actividades como exposiciones, un desfile de moda, un mercadillo, la Scooter Run y la primera fiesta de presentación en Espacio Vías en León el 9 de septiembre que contará con la actuación de los canadienses The Orange Alabaster Mushroom, que visitan nuestro país por primera vez.

Los abonos ya están a la venta en Wegow.