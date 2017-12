Los Bengala vuelven a León Guillermo Sinnerman y Borja Téllez, miembros del grupo El próximo viernes 29 de Diciembre Los Bengala actuará en El Gran Café a partir de las 22:00 horas LEONOTICIAS León Jueves, 28 diciembre 2017, 13:00

El dúo Los Bengala actuará de nuevo en León el próximo viernes, 29 de diciembre, en la sala El Gran Café a partir de las 22:00 horas. La banda maña presenta su segundo disco, ´Año Selvático`, un álbum de diez temas que cuenta con la producción del reputado Cristean Barros.

Los Bengala no han inventado nada nuevo pero nada más suena como ellos. La venta de entradas ya está disponible. Se pueden adquirir de forma anticipada por 10´50 euros en el Elektra o en el mismo Gran Café, donde también el mismo día del concierto existe la posibilidad de comprarlas por 12 euros.

Año Selvático refleja una evolución y madurez notoria y viene acompañado de una gira a lo largo de los últimos meses de 2017 y primeros de 2018 que llevará a Los Bengala por todos los rincones de la geografía española.

Comenzaron esta aventura hace cuatro años sin más pretensiones que las de tocar y trasnochar pero el destino les ha convertido en uno de los proyectos de rock and roll más excitantes del momento. Guillermo Sinnerman con su guitarra, Borja Téllez a la batería y sus dos voces a coro, hacen que sea difícil creer que únicamente haya dos personas encima del escenario. Allá por donde pasan crean fieros adeptos al bengalismo hasta tal punto, que varias de sus canciones ya se han convertido en himnos coreados por adultos, jóvenes y niños. La selva se les ha quedado pequeña.

Con su aclamado álbum debut Incluso Festivos, publicado conjuntamente por Dirty Water Records de Londres y Wild Lion Records, dieron un golpe sobre la mesa seguido de un ascenso progresivo pero imparable, dentro del panorama nacional.

Los dos últimos años han estado repletos de actuaciones que han conseguido calar en el público con un sonido y actitud sobrados de desparpajo. Entre ellas destacan festivales como SOS 4.8, BBK Live, LOW, Vida, Palencia Sonora, Freek Fest, Canela Party, Polifonik, Go Sinner Go, Slap!, Montgorock, Festival Noroeste… Y giras como el Jägermusic Tour 2016 de la famosa marca de bebida Jägermeister.

Han compartido cartel o escenarios con The Libertines, Wilco, Kula Shaker, The Sonics, Brian Wilson, Primal Scream, Los Saicos, The Cynics, Loquillo, Ilegales, Kase.O, Guadalupe Plata, Amaral, Vetusta Morla, Novedades Carminha, Lisa & The Lips, Dead Moon y un largo etcétera.

The Guardian, uno de los periódicos más grandes, antiguos y reconocidos del Reino Unido les nombró como una de las bandas más relevantes en la escena de rock’n’roll española.

En diciembre de 2016 cierran el ciclo “Incluso Festivos” lanzando, junto a la productora Kill The TV, un videoclip del tema “Jodidamente Loco” que recibe múltiples elogios tanto del público como de los medios de comunicación, hasta el punto de ser vencedor en el certamen de videoclips del Festival Cara B de Barcelona, recibir mención de honor en el festival Dada Saheb Phalke de Nueva Delhi, ser finalista en el Music Video Underground de Los Ángeles y ser elegido mejor vídeo en los Premios de la Música Aragonesa 2017.

2017 arranca con la incorporación del dúo a las filas de Big Star Music, compartiendo así, agencia de representación con Loquillo. En octubre publican Año Selvático. Su segundo álbum que, con diez cortes, resume su periplo vital en un 2016 repleto de viajes, conciertos, resacas y otros placeres espirituales. Para él contaron con la ayuda en producción de Cristean Barros (Picore, Bigott, León Benavente) y en las artes del ilustrador Mik Baro.