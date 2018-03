Anaut presenta en León su tercer álbum, “Hello there” Anaut en una foto de archivo La banda madrileña llega a la sala de conciertos del Gran Café el próximo jueves 22 de marzo a las 22.00 horas LEONOTICIAS León Lunes, 19 marzo 2018, 13:16

La banda madrileña a Anaut edita su tercer álbum de estudio, que lleva por título "Hello there". Tras "140" (2013) y "Time goes on" (2016), el grupo reforma su peculiar cóctel de influencias de soul, r&b, folk y rock, y añade otros elementos buscando la mezcla perfecta. Con este pretexto llega a la capital leonesa esta banda el próximo jueves 22 de marzo a las 22.00 horas. La sala de conciertos de El Gran Café es el lugar elegido para presentar este nuevo álbum.

"Hello there" muestra un claro acercamiento al rock mientras mantiene algunas señas de identidad que han situado a Anaut como una de las bandas de referencia de soul y r&b del estado.

En esta nueva etapa cuentan con un sonido más profundo, cálido y orgánico. Los metales ceden espacio a las guitarras y a los teclados. Las composiciones suenan más libres de estructuras clásicas, arriesgándose, con el objetivo de encontrar su propio sonido. La voz de Alberto maneja muchos matices diferentes y se ve arropada en cada registro por una instrumentación muy cuidada y variada.

El primer single "I will see you again", ya está disponible en Spotify y otras plataformas digitales y le acompañaa un videoclip -en forma de making of-, dirigido por Borja Echeverría. El próximo single será "The difference”, que llegará con la salida del Lp completo.

‘Hello there’ ha sido producido por los propios Anaut y se ha grabado entre Estudio Uno, Casanova Keyboard Studio, CasAlberto y Funkameba en los meses de julio, septiembre y octubre de 2017, mientras la banda finalizaba las últimas fechas de la gira de “Time goes on”.

Para las mezclas han vuelto a contar con Tonio Martínez y se han realizado en L17Music Lab y los míticos estudios Musigrama.

El mastering corre a cargo de Nathan James en Vault Mastering Studios (Phoenix, Arizona) que ha trabajado con artistas tan importantes como Sting, Aretha Franlkin o Gretchen Parlato.

Desde su irrupción en 2013 en la efervescente escena de soul madrileña, Anaut ha ido creciendo y posicionándose como una de las principales bandas de la nueva hornada de "Americana Music", junto con Morgan, Aurora & The Betrayers o Julián Maeso.

El grupo está consolidado como cuarteto y compuesto por Alberto Anaut (voz y guitarras), Gabriel Casanova (teclados), Javier Geras (bajo eléctrico y coros) y Javier "Skunk" Gómez (batería y coros).

Respaldados desde el periodismo especializado, con muy buenas críticas y reconocimientos (el segundo LP fue pre- miado en los Premios Pop Eye al mejor artista de música negra 2016 y el premio MIN al mejor disco de músicas del mundo 2017), Anaut esperan seguir creciendo en una extensa gira que comenzará en el mes de marzo. Después de llenar salas como Joy Eslava, Caracol, Arena o El Sol, el próximo 14 de abril asaltarán el Teatro Barceló de Madrid presentando "Hello there"

Las entradas ya están disponibles en formato digital en Ticketea y físicamnete en en La Mona y El Gran Cafe por un precio 10 euros