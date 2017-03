María Salgado: «Vamos a mostrar la energía y la universalidad de la música»

María Salgado actuará hoy jueves en la sala Concha Velasco de Valladolid exponiendo en directo el contenido de ‘Abrazo-abraço’. El folklore ibérico unificando raíces portuguesas y españolas es el común denominador de un trabajo trascendental tanto por su carácter de investigación como también popular. La cantante de Toro actuará acompañado por el vallisoletano César Díez (bajo) y por los músicos portugueses Amadeu Magalhaes (multinstrumentista) y Quiné Teles (percusión).

El concierto Cuándo: Hoy, jueves 23, a las 20:30 h. Dónde: Sala Concha Velasco, del LAVA. Cuánto: Entradas por 10 euros más gastos de distribución.

–Dos países unidos por su territorio y por su folklore. ¿Cómo se plasma esta unión en directo?

–Cuando hicimos ‘Abrazo-abraço’ volvimos a darnos cuenta de que la música no tiene fronteras, pero también de la energía que hay en la música tradicional. Escuchas una canción de tu tierra en el extranjero y se mueven las montañas. Hoy vamos a mostrar ese energía y esa universalidad de la música. Tocaremos íntegramente el disco y también habrá alguna sorpresa.

–¿Cómo surgió en usted el interés artístico por mostrar al mundo esa unión latente entre el folk luso e hispano?

–Es algo que queríamos desde hace mucho tiempo. Yo nací en Toro (Zamora) a unos 70 kms de la frontera de Miranda do Douro. Desde pequeña me parecía un misterio lo que había al otro lado de la frontera. Por otra parte, me fascinó siempre el empeño de José Saramago en mostrar también esta unión. Él dijo que España y Portugal eran dos hermanos siameses unidos por la espalda. Él falleció cuando grabamos el disco. Sostenía que la música era el mejor medio para darse un abrazo.

–¿Le costó un esfuerzo especial materializar la idea en este disco?

–Ha sido un esfuerzo de años. Investigué en varios centros de música tradicional de ambos países. Trabajé en el Teatro de Guarda, en el Centro Etnográfico de Miranda do Douro, en el de Urueña y también en el Consorcio de Fomento Musical de Zamora. Tener estos centros y esa inquietud hacia Portugal es imprescindible para trabajar un disco como este.

–Pilar del Río (viuda de Saramago) la dedica a usted unas palabras muy sentidas en la promoción del ‘Abrazo-abraço’. ¿Qué sintió al leerlas?

–Más que satisfacción he sentido emoción. Es muy bonito lo que escribe de mí. Se me salieron las lágrimas, directamente.

–¿Cree que se celebra poco la unión en todos los aspectos que tenemos ambos países vecinos?

–Por supuesto que sí. Y mira que a los españoles nos gusta ir a Portugal. Parece que conocemos solo el fado, pero Portugal tiene una variedad y una tradición bellísima. Cuando mezclamos el disco en Barcelona, allí los del estudio se maravillaron de la belleza que desprendía la música portuguesa.

–Es usted una artista de las inquietas. ¿Qué planes hay en su futuro artístico?

–A mi lo que me gustaría es dar la vuelta al mundo (risas). Pero centrándonos en lo musical, solo te digo que hay ya un nuevo proyecto. Lo único que hoy toca darse este ‘Abrazo-abraço’.