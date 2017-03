Carlos Goñi vuelve a las raíces con 'Capitol'

Revólver presentará el próximo 31 de marzo, a partir de las 21:30 horas, en el Teatro Carrión de Valladolid su nuevo trabajo 'Capitol'. Un trabajo que se encuentra en la calle desde el 10 de febrero, y que ha entrado "directo" al número 3 de la lista de ventas y que supone para Carlos Goñi una vuelta a las "raíces" en lo musical y una "salida" del ámbito multinacional para "embarcarse" en la independencia "pura y dura".

Las letras de este disco narran lo que le ha sucedido a su autor en los últimos tres años "de piel para adentro", a diferencia de la visión más "expansiva" que lucía en su antecedente 'Babilonia'.

Este disco supone por tanto una forma de volver a "mirar al pasado", a la "esencia" de lo que le hizo a Carlos Goñi formar Revólver hace casi tres décadas, pero sin quedarse "anclado en la nostalgia". Como dice en el primer single extraído de este trabajo, Black Jack: "Todos mis principios empiezan por el final", señalan las mismas fuentes.

La música es uno de los platos fuertes en la programación del Teatro Carrión para los próximos meses. En abril la música llegará los días 1 y 2 con 'Music has no limit' y 'Bollywood. Colours of india'. Ya en mayo, el día 7, será el turno para Los Panchos y Tamara, y el día 13 el espectáculo 'Los Vivancos, nacidos para bailar', mientras que el día 26 será el turno de Diego 'El Cigala'. Ya en junio, el día 3, subirá al escenario 'Vinceró-Tributo a Luciano Pavarotti'.

Además, el cartel musical se completa con la actuación de Rozalen, el sábado 2 de diciembre; 'Mocedades Sinfónico' el 8 de diciembre; 'Mayumana-Rumba', del 16 al 19 de noviembre; la 'Symphonic of Pink Floyd', el 4 de noviembre; Francisco, el 7 de octubre; la Orquesta de Cámara de la Filarmónica de Colonia, el 26 de septiembre o el Coro de Hombres Gays de Madrid, el 23 de septiembre.