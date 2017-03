Maeso lleva la magia de 'Somewhere Somehow' a El Gran Café

Julián Maeso llega con su banda para dejar a los leoneses sin aliento. Los conciertos de los viernes en el gran café siguen pegando fuerte y en esta ocasión es el artistas toledano el que ofrecerá lo mejor de sí mismo el viernes 24 de marzo a las 22:30 horas. Las entradas se pueden adquirir de manera anticipada por doce euros en La mona se viste de seda, The Garage Shop y El Gran Café, o el mismo día del concierto en la puerta del local por 15 euros.

El instinto salvaje del entusiasta del rock

Curtido en la escena nacional no sólo en The Sunday Drivers, de los que fue miembro fundador, sino también en bandas como Andabluses, The Blackbirds, Speaklow, Aurora & The Betrayers o The Sweet Vandals, Julián Maeso es un reputado creador de sonidos y canciones con tres álbumes en solitario a sus espaldas. El más reciente es Somewhere, Somehow, una obra excitante y conmovedora que despliega todas las influencias de Julián. Maeso es además de multiinstrumentista, uno de los mejores especialistas en órgano Hammond de nuestro país y gracias a esa maestría en particular ha girado con artistas como M-Clan o Quique González. Grandes divas del soul como Irma Thomas, Betty Harris o Martha High también lo han reclamado como teclista, aunque la nómina de sus colaboraciones incluye a artistas como Pájaro, Ken Stringfellow, Taylor McFerrin o The New Master Sounds. La oportunidad de telonear a músicos de la talla de Jakob Dylan, Paul Weller, The James Taylor Quartet, Maceo Parker o Neneh Cherry le ha permitido ensanchar su indiscutible oficio.

La otra gran característica de este artista nacido y forjado en Toledo reside en su apasionado conocimiento de los distintos géneros que confluyen en el rock. Y de ahí surge el salto del Maeso instrumentista al Maeso compositor, un salto que dio en 2012 cuando publicó Dreams are gone, su debut en solitario. Aparecía ya como cantante, compositor y músico en un disco de muchos quilates, grabado a la antigua y con canciones de largo desarrollo. Brotaban ahí los pilares de su carrera, entre ecos de The Band, Cream, alt country, blues-rock, soul, Bob Dylan, Van Morrison o Crosby, Stills, Nash & Young…