«Trump quiere que los mexicanos sean los judíos del siglo XXI» Alberto Ruy Sánchez. / AFP Alberto Ruy Sánchez El escritor, autor de la celebrada 'Los nombres del aire', reconstruye la historia de un hombre que ha perdido la memoria en 'El sueño de la serpiente' ÁLVARO SOTO Madrid Miércoles, 21 marzo 2018, 01:26

«La memoria es una serpiente que despierta fácilmente», asegura Alberto Ruy Sánchez (México D. F., 1951). Este reptil da nombre a su nueva novela, 'El sueño de la serpiente' (Alfaguara), la historia de un hombre que ha perdido la memoria y trata de recordarla poco a poco, reconstruyendo fragmentos de su vida en una celda. Un hombre que ha vivido «las grandes ilusiones y desilusiones del siglo, que ha sido manipulado por la ciencia soviética y que se enamoró de una mujer utilizada por un asesino, Trosky», explica.

Su nueva obra es «inclasificable», cuenta Ruy Sánchez, un escritor admirado por autores tan destacados como Octavio Paz o Alberto Manguel y que brilla desde que hace 30 años publicara 'Los nombres del aire'. Su literatura sobrevuelas los conceptos de realidad y ficción porque, dice Ruy Sánchez, «todo es invención y todo es realidad en diferentes dosis».

'El sueño de la serpiente' sobrevuela un momento histórico, la Revolución Rusa, que Ruy Sánchez considera «un gran crimen». «El bolchevismo fue igual que el nazismo, pero mató a más gente y duró más». ¿Y por qué hay gente que lo sigue venerando? «Hay gente que lo venera porque hay gente a la que le gusta engañarse. Dejar de pensar es un gran problema», responde con ironía el escritor, que presentó este miércoles su libro en el Instituto Cervantes acompañado por el director de la entidad, Juan Manuel Bonet, y por la escritora Mercedes Monmany.

Cree Ruy Sánchez que el racismo que muestra Trump hacia los mexicanos es una herencia de las «quintaesencias racistas de Estados Unidos». «Trump no es un caso aislado. El día que Jeff Sessions, su ministro de Justicia, anunció que iba a retirar el permiso de los 'dreamers' (los jóvenes latinos que nacieron en Estados Unidos de padres ilegales o llegaron de niños y se encuentran en esta situación) invocó una ley de 1924 que decía que había que cerrar las fronteras de Estados Unidos porque la composición racial de Estados Unidos no debe ser modificada», destaca el autor. «Esa ley», continúa, «la hizo un republicano norteamericano que seguía la misma teoría racista que años después aplicaría Hitler en Alemania. Nosotros estamos viviendo como mexicanos lo que los gitanos y los judíos vivieron en otro lugar. Los norteamericanos y su presidente querrían que los mexicanos sean los judíos del siglo XXI, pero no es tan fácil porque la economía de estados como California depende de los inmigrantes ilegales».

Ruy Sánchez no cree que la literatura mexicana sea «completamente distinta» a la de otros lugares. Tampoco piensa que la violencia ayude a que haya una mejor literatura, todo lo contrario. «La guerra crea una literatura realista, pobre y de lugares comunes. Pueden salir buenos libros, pero el efecto de la violencia es dañino».