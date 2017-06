La 'Pulchra' se da a la lectura Imagen promocional del libro. El próximo 6 de julio, Editorial Planeta liberará más de cien ejemplares firmados de 'Las ventanas del cielo' de Gonzalo Giner, en las principales catedrales góticas españolas Jueves, 29 junio 2017, 19:41

Los 100 ejemplares serán liberados en los alrededores de 19 catedrales góticas de toda España para que los lectores los encuentren y disfruten doblemente de la magia de la lectura de la novela de Las ventanas del cielo y de la magia de las vidrieras de todas estas catedrales.

Con Las ventanas del cielo, el lector viajará a la Edad Media para descubrir una de las disciplinas artísticas más desconocidas y un oficio casi desconocido y olvidado como es el de maestro vidriero que tanto interesó a Gonzalo Giner: «Las vidrieras comunican el cielo con el interior de los templos. Tamizan la luz, esa luz divina que penetra en el alma de los creyentes y no creyentes removiendo a veces sus conciencias, cuando no sus corazones. Sus creadores no solo jugaron con el color, fueron conscientes de que pintaban con luz, y que sin ellas las catedrales quedarían medio desnudas.»

La liberación de ejemplares se hará a lo largo de la mañana del 6 de julio, de 10 a 13 h, en el marco de cada catedral para que los lectores puedan rescatarlos.

Ávila, Barcelona, Burgos, Cervera (Lleida), Girona, León, Lugo, Mallorca, Murcia, Oviedo, Pamplona, Plasencia, Segovia, Sevilla, Tarragona, Toledo, Tui (Pontevedra) y Vitoria son las ciudades elegidas por tener vidrieras góticas de las que Giner habla en su novela.

Para llegar a todos estos puntos de España contaremos con la colaboración de libreros que se han querido sumar a esta iniciativa cultural y serán ellos los que liberen los ejemplares dedicados.