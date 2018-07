El Museo de León acoge este miércoles la presentación del libro 'American Sabor: Latinos y latinas en la música popular de Estados Unidos' Foto del Museo de León. El acto tendrá entrada gratuita hasta completar aforo LEONOTICIAS | ICAL LEÓN Lunes, 9 julio 2018, 19:22

El Museo de León es el escenario elegido por Marisol Berríos-Miranda y Shannon Dudley para presentar su libro bilingüe 'American Sabor: Latinos y Latinas en la música popular de Estados Unidos'. El acto, que contará también con un concierto en directo, tendrá el miércoles 11 de julio a las 18.30 horas con entrada gratuita hasta completar aforo.

Marisol Berríos-Miranda es profesora afiliada de etnomusicología, y catedrática en el programa de honores en la Universidad de Washington, Seattle. Es autora de numerosos artículos sobre la salsa y la música de Puerto Rico. Shannon Dudley es profesor asociado de etnomusicología en la Universidad de Washington, Seattle y autor de Carnival Music in Trinidad (Oxford University Press 2004), Music From Behind the Bridge (Oxford 2008), y numerosos artículos sobre la música caribeña.