La magia de la Catedral de león vive en los libros La librería Pastor se suma a la iniciativa de Gonzalo Giner para ‘liberar’ cinco de los 100 ejemplares de la novela ‘Las ventanas del cielo’ en las 19 catedrales góticas de España A.C. Jueves, 6 julio 2017, 14:18

“Espero que cuando encuentres este libro te quite el sueño de lo interesante que es hacer un recorrido por las catedrales góticas de España”. Es la dedicatoria que Gonzalo Giner ha estampado en los cinco ejemplares de su libro ‘Las ventanas del cielo’ que este jueves se han repartido en la Catedral de León.

Una iniciativa que contó con la colaboración de la librería Pastor que a primera hora de la mañana y ante la expectación de muchos amantes de la lectura depositaba en el interior y el exterior del pulchra leónica los cinco ejemplares de esta novela que invita a realizar un viaje por el interior de los templos.

Se tratan de cinco de los 100 ejemplares que se han repartido alrededor de las 19 catedrales góticas de toda España, en una iniciativa que invita a los lectores a disfrutar doblemente de la magia de la lectura y que ha tenido una gran acogida en León, donde han sido muchos los leoneses los que se han acercado hasta la Catedral en busca de uno de los ejemplares que, sin embargo, en apenas unos minutos ya habían sido localizados.

Con Las ventanas del cielo, el lector viajará a la Edad Media para descubrir una de las disciplinas artísticas más desconocidas y un oficio casi desconocido y olvidado como es el de maestro vidriero que tanto interesó a Gonzalo Giner:

«Las vidrieras comunican el cielo con el interior de los templos. Tamizan la luz, esa luz divina que penetra en el alma de los creyentes y no creyentes removiendo a veces sus conciencias, cuando no sus corazones. Sus creadores no solo jugaron con el color, fueron conscientes de que pintaban con luz, y que sin ellas las catedrales quedarían medio desnudas».