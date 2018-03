«A mí no me gustaba el fútbol, pero él me eligió a mí» El exfutbolista presenta en El Corte Inglés de León su libro, 'Nunca recordaré haber muerto', en el que expone el resurgir de una trayectoria de luces y sombras Julio Alberto con un ejemplar de su último libro. / Noelia Brandón NACHO BARRIO León Martes, 12 diciembre 2017, 21:15

El todo y la nada, el primer hombre del mundo y el último. El exfutbolista Julio Alberto ha pasado por Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona y por la Selección Española, pero las enseñanzas se sacan de su experiencia de vida. Julio Alberto presentó en el Corte Inglés de León su libro, que bajo el título Nunca recordaré haber muerto relata sus experiencias desde todos los prismas de una vida sin freno.

«Es un libro basado en mi vida, en cómo uno desde que nace va aprendiendo, con experiencias buenas y otras no tan buenas en las que uno se cae y se levanta, en ocasiones te ayudan y en otras te tienes que levantar solo», comentaba momentos antes de la presentación.

Una vida siempre corriendo detrás de un balón, aunque su llegada al fútbol no fuera la habitual. «A mí no me gustaba el fútbol, a mí me gustaba el piragüismo, el ciclismo... pero el fútbol me eligió a mí», aseguraba Julio Alberto, para el que el deporte rey «supuso encontrar el hogar, la familia, los compañeros de viaje y el respeto».

Evitando hablar de detalles y de su vida privada y advirtiéndolo en varios momentos, Julio Alberto señala que «hay muchas vidas dentro de una vida, cuando tienes cuarenta piensas en qué soñabas cuando tenías diez, pero la vida está llena de oportunidades a todas las edades».

Decisiones en el cómo y cuándo tomarlas, en las que el fútbol «te hace diferente, porque me dio la oportunidad de conocer el mundo y dar la vuelta al mundo cuatro veces».

Una crónica en la que Julio Alberto se muestra como un Ave Fénix en la demostración de que la vida da segundas oportunidades si uno pone el trabajo necesario.