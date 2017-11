Carmen Posadas: «Soy muy fan de la cecina de León» La prestigiosa escritora visita la capital leonesa para ofrecer una conferencia enmarcada en las Jornadas de Novela Histórica 'Reino de León' y mantiene una charla con leonoticias Carmen Posadas, durante su visita a León. / Noelia Brandón RUBÉN FARIÑAS León Jueves, 16 noviembre 2017, 20:38

Desde niña no pisaba León. Ahora lo ha vuelto a hacer, convertida en una prestigiosa escritora internacional, para traer a la capital a un personaje olvidado.

Carmen Posadas ofrece una conferencia en el marco de las Jornadas de Novela Histórica ‘Reino de León’ en la que dialogará sobre su última novela ‘La hija de Cayetana’, una niña negra que fue regalada a la mujer que representa la ‘Maja Desnuda’ de Goya y que terminó ganándose el corazón de la duquesa.

«Ella no podía tener hijos y se encariñó de la niña, la adoptó y la dejó una herencia considerable. No le pudo dejar los títulos, que hubiera sido llamativo, porque las adopciones eran diferentes en el siglo XVIII».

En esta obra, desvela una parte de la vida de la Duquesa de Alba de Goya que ha quedado en el olvido y que la autora consideraba necesario rescatar.

Junto con José Calvo Poyato, la escritora tomará en el Conde Luna el libro de Gabriel García Márquez, ‘Del amor y otros demonios’ para poner un hilo conductor entre estos elementos a través de la literatura.

La conferencia llevará por nombre ‘Amor, literatura y otros demonios’. «Para mí están muy relacionados porque son como un mal amor». Para describir su sentimiento, Posadas usa una copla cuyos versos rezan: ‘Ni contigo ni sin ti tienen mis penas remedio; contigo porque no vivo y sin ti porque me muero’. «Cuando escribo lo paso muy mal, pero cuando no escribo lo paso peor».

En su dilatada carrera, ha tocado el cuento, la novela histórica y biográfica o los guiones de cine, aunque su preferido siempre será el reto que plantea un buen cuento. «Crear unos personajes, un ambiente, una situación y una historia y cerrarlo en muy pocas líneas es un verdadero reto», explica Carmen Posadas.

La literata recibió en 2007 el premio de Literatura Gastronómica con ‘Hoy caviar, mañana sardinas’ y tiene claro con qué producto quedarse de León. Ante las ruinas del comedor del Vía Principalis, reconoce su idilio con el embutido más famoso de la provincia. «Soy muy fan de la cecina, en todos lados, incluso fuera de España, si veo cecina de León lo pido siempre».

No escapa a su intelecto la actual situación que se vive en España. Asegura que si fuera una novela nadie la creería. «Estamos viviendo momentos surrealistas y difíciles. Tarde o temprano se impondrá la razón pero hoy vivimos prisioneros de la postverdad». Argumenta esta cuestión asegurando que «si en 1980 nos hubieran dicho que en el siglo XXI volvíamos a guerras de religión, nacionalistas y tribus, e íbamos a volver a tener caudillos no te lo creerías y, sin embargo, lo estamos viviendo».

A ello se suma la crisis del periodismo, que considera que «irá a peor». La desinformación y las ganas de la sociedad de creerse lo más inverosímil complican alcanzar la objetividad. Por ello, utiliza una frase de la filósofa alemana, Hannah Arendt, que decía: ‘Se le puede mentir a la gente que quiere que se le mienta’.

«Los independentistas están dispuestos a creerse que no iban a salirse del euro,, que no iba a haber ningún problema, que vivirían en la arcadia feliz. Para que te engañen tienes que creer que eso es posible, aunque sea una trola enorme». Para esta causa, la información a través de redes sociales es «carne de cañón para creerse cualquier cosa».

Su visita a León no quiere que pase desapercibida. Le gustaría que los leoneses «reflexionen y muestren curiosidad por leer», ese sería su mayor premio, el mayor premio para una mujer que lleva décadas siendo un referente cultural de la sociedad.