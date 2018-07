El Govern otorga la Creu de Sant Jordi al dibujante leonés Josep Antoni Fernández 'Fer' Fer durante una entrevista con leonoticias. Este dibujante natural de Mansilla de las Mulas recibe así una de las máximas distinciones que otorga la Generalidad de Cataluña LEONOTICIAS DIARIO León Martes, 17 julio 2018, 18:32

El Govern ha distinguido este martes con la Creu de Sant Jordi a 31 personas y 24 entidades, entre las que será reconocido el dibujante leonés Josep Antoni Fernández 'Fer'. El Govern ha dado luz verde a las distinciones con meses de retraso, ya que habitualmente se conceden en torno al mes de abril, pero entonces la Generalitat aún estaba intervenida por el 155.

Natural de Mansilla de las Mulas, su familia se trasladó a Mollet del Vallès desde León cuando él tenía cuatro años. Fer se considera leonés por los cuatro costados, tan leonés que nunca ha dejado de enarbolar esa bandera: «Mi padre me dijo que allá donde fueres haz lo que vieres pero sin perder la raíz porque eso supone perder la identidad y por eso en Cataluña todo el mundo sabe que soy leonés, ejerzo de leonés y en cuanto puedo y los médicos me dejan me escapo para León», tal y como declaraba en una entrevista con leonoticias.

Destaca también entre las distinciones la de la Asociación Catalana por los Derechos Civiles (ACDC), la organización que crearon recientemente los familiares de los presos y los «exiliados» soberanistas.

Entre las otras 23 entidades premiadas destacan la Fundación PROA (Proactiva Open Arms), la cooperativa Abacus, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, la Fundación Privada Alzheimer Catalunya, el Ateneu de Sant Just Desvern, el Casino La Unió de Vidreres, la Asociación La Colmena de Santa Coloma de Gramanet, la Asociación de Editores en Lengua Catalana, la Fundación PuntCat o el Orfeó Reusenc.

En cuanto a las personalidades, destaca la religiosa y activista social Lucía Caram, el historiador Josep Cruanyes, el escritor Jordi Sierra Fabra y el cirujano Joan Viñas.

También el submarinista Eduard Admetlla, la historiadora Victòria Almuni, el gastrónomo Francesc 'Xicu' Anoro Zuferri, la escritora Margarida Aritzeta, el atleta Tomás Barris, la economista Lourdes Benería, la filóloga Teresa Casals y los escultores Joan y Martí Castells.

Asimismo, la profesara de lengua catalana Teresa Clota, el economista Amadeu Cuito, el músico Roger Español, la pedagoga Assumpció Malagarriga, la historiadora de arte Rosa Maria Malet, el conservador cinematográfico Santiago Marrè y la cantante Franca Masu.

Completan la lista la bibliotecaria Leonora Milà, la dibujante Pepita Pardell, el galerista Artur Ramon, la ilustradora Maria Rius, el fotógrafo Josep Maria Roset, la activista cultural Nemesi Solà, el pedagogo Joan Soler, la traductora literaria Dolors Udina y la filóloga Roser Vernet