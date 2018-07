El Musac programa un encuentro con la artista Núria Güell Imagen de la artista. Güell compartirá con los asistentes las principales claves de su práctica artística, centrada en poner el foco en aspectos de la realidad social que habitualmente permanecen ocultos LEONOTICIAS Jueves, 5 julio 2018, 15:08

Con motivo de su exposición 'Patria y Patriarcado' en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, la artista Núria Güell impartirá este fin de semana el taller 'La ética de las consecuencias', para el cual todas las plazas están cubiertas, y propone asimismo un encuentro de acceso libre que tendrá lugar el viernes 6 de julio a las 20:10 horas en la Biblioteca-Centro de Documentación.

La exposición 'Patria y Patriarcado', que puede visitarse hasta el 14 de octubre en el Laboratorio 987, cuestiona conceptos y estados como el sistema patriarcal, el patriotismo y sus fronteras, la violencia sexual masculina, la doble moral de sesgo católico y, de forma general, el uso y el abuso del poder machista. Para ello, se exhiben cinco obras previas y un vídeo de nueva producción: 'De putas. Un ensayo sobre la masculinidad' (2018), en el que Güell propone un cuestionamiento sobre la masculinidad hegemónica a través de entrevistas realizadas a prostitutas.

Durante el encuentro, y en diálogo con el público, la artista compartirá algunas de las claves de su obra, centrada en detectar las contradicciones éticas de lo socialmente consensuado para intentar subvertir las posiciones profundamente arraigadas, desestabilizar las convenciones y repensarnos como sociedad.

El encuentro se organiza como ampliación del taller «La ética de las consecuencias», en el que durante dos días la artista propone analizar junto a 15 participantes las prácticas artísticas con fines políticos y/o sociales, abordando tanto sus contradicciones inherentes, como sus posibilidades de incidencia y afectación en lo real.

Nuria Güell. Nota biográfica

La práctica artística de Núria Güell consiste en analizar cómo los dispositivos de poder afectan a nuestra subjetividad, sometiéndola a través del derecho y la moral hegemónica. Los principales recursos que utiliza son el coqueteo con los poderes establecidos, la complicidad con diferentes aliados y el uso de los privilegios de las instituciones artísticas con las que trabaja, así como los que le son otorgados socialmente por su condición de española y europea. Tácticas que, diluyéndose en su propia vida, desarrolla en contextos específicos con la intención de cuestionar las identificaciones asumidas y provocar una disrupción en las relaciones de poder.

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, continúa sus estudios en la Cátedra Arte de Conducta en La Habana, bajo la dirección de Tania Bruguera. Su trabajo se ha exhibido en bienales y museos de Europa, Latinoamérica, Caribe, Oriente Medio y Estados Unidos. También colabora con diversos centros sociales autogestionados. Ha presentado su trabajo en distintas exposiciones colectivas nacionales e internacionales, destacando 'The Soul of Money', en el DOX Centre for Contemporary Art, Praga; 'Bread and Roses', en el Museum of Modern Art of Warsaw, Polonia; 'A Certain Urge (Towards Turmoil)', en la Elisabeth Foundation Project Space (Nueva York, EE.UU), todas ellas en el año 2016. Ha expuesto individualmente en el Project Arts Centre de Dublin, Irlanda; en el Brut Konzerthaus en Viena, Austria, y en la Habana, Cuba, además de en distintas ciudades de España. Ganadora de numerosos premios y becas, destacan el Premi GAC, concedido el año 2014, los premios de creación INJUVE, en Madrid, el premio Miquel Casablancas de la ciudad de Barcelona y la beca de creación Guasch Coranty, aparte del premio Generación 2016 de La Casa Encendida, Madrid.