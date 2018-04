La exposición fotográfica 'Xtumirada' llega a la Oficina Principal de Correos en León Presentación de la exposición. Es parte de una importante campaña de sensibilización social con la que Down España y Correos animan a la sociedad a desprenderse de prejuicios y falsos mitos sobre el síndrome de Down | La muestra cuenta con la participación de rostros conocidos de nuestro país, como Sara Carbonero o Dani Rovira, y permanecerá abierta al público hasta el 9 de mayo LEONOTICIAS León Martes, 24 abril 2018, 17:17

Down León-Amidown y Correos han inaugurado en la mañana del martes 'Xturmirada', una impactante exposición fotográfica en la que rostros conocidos del deporte, la televisión, el cine y la música de nuestro país han cambiado su mirada con la de personas con síndrome de Down para animar a que se produzca un cambio real en la forma en que la sociedad ve a este colectivo.

La muestra está abierta al público de forma gratuita en la Oficina Principal de Correos hasta el próximo 9 de mayo, de lunes a viernes de 08:30-20:30h ininterrumpido y los sábados de 09:30 a 13:00h.

La exposición 'Xtumirada', en la que colaboran personalidades como Sara Carbonero, Dani Rovira, Maribel Verdú, Antonio Orozco, Vanesa Romero, Sergio Dalma o Pedro Piqueras, vio la luz en 2017 con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down. Ahora, parte de la exposición está recorriendo las ciudades más importantes de España gracias al impulso de Correos, que la traslada y acoge en sus principales oficinas. Además, hasta el 6 de mayo, los carritos de los carteros de Correos en León lucirán el cartel promocional de la exposición.

El objetivo es que ciudadanos de todo el país puedan apreciar la iniciativa y sumarse a este «cambio de mirada sobre el síndrome de Down». El acto de inauguración de esta exposición ha contado con la intervención de la subdelegada del Gobierno en León, Maria Teresa Mata; la gerente territorial de Servicios Sociales de León, Carmen Naveira; la concejala de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de León, Aurora Baza; la diputada de Centros Asistenciales y Cooperación al Desarrollo de la Diputación de León, Manuela García; el presidente de Down León-Amidown, Jesús María Sánchez; María Antonia Abanades, de la Dirección de RSC y Relaciones Internacionales de Correos; y Andrea Herrero, joven con síndrome de Down.

La subdelegada del Gobierno en León ha aprovechado su intervención para destacar las capacidades de las personas con síndrome de Down: «cuando miramos es cuando vemos vuestras capacidades. Sois iguales que el resto y esa diferencia hay que ponerla en valor».

Por su parte, la gerente territorial de Servicios Sociales de León ha invitado a la sociedad a que conozca a las personas con esta discapacidad intelectual en profundidad, «todo aquello que no conocemos nos genera desconfianza y la mejor manera de conocer algo en profundidad es poner sobre ello una mirada atenta, serena y lúcida».

La concejala de Familia y Servicios Sociales ha alabado la iniciativa «que refleja el sentir de todos y de una sociedad que tiene que estar con todos. Invito a los leoneses a que participen en la exposición y vengan a ponerse en el lugar de este colectivo». En este sentido también se ha pronunciado la diputada de Centros Asistenciales y Cooperación al Desarrollo que ha celebrado esta iniciativa y ha invitado a la sociedad a disfrutar de la exposición.

María Antonia Abanades ha afirmado que para Correos «es una satisfacción colaborar con organizaciones como Down España poniendo a su disposición nuestros recursos muy alienados con nuestro compromiso con la sociedad. Os animo a que aprovechéis esta ocasión para disfrutar de esta muestra que es única».

Durante su intervención, el presidente de Down León-Amidown ha invitado a la sociedad a que destierren los falsos mitos que existen sobre el síndrome de Down: «Atrévete a verles como lo que son: personas llenas de dignidad, cualidades, valía y capacidades. Tienen los mismos derechos que el resto de la ciudadanía y quieren ejercerlos». Ana Herrero, joven con síndrome de Down también se ha dirigido a la sociedad «les pido que cambien su mirada, se pongan en mi lugar; que nos apoyen para lograr nuestra inclusión real».

'#Xtumirada', la campaña de sensibilización que arrasa en España

La exposición que acaba de inaugurarse es el eje de '#XTUMIRADA', una importante campaña de sensibilización social para invitar a la sociedad a desprenderse de prejuicios y falsos mitos sobre el síndrome de Down, y abrir sus ojos ante las capacidades de este colectivo.

La campaña dispone de una web en la que se van actualizando las localizaciones y fechas que recibirán esta gira. En esa misma página se ofrece una app gratuita para Android e iOS con la que cualquier usuario puede cambiar su mirada con la de una persona con síndrome de Down y compartirla en sus redes sociales.

La campaña de concienciación social '#XtumiradaTUMIRADA' está impulsada por Fundación Gmp y Cuco Cuervo (embajador de Profoto), y promovida por Grupo Idex, Instore, Villarrazo Madrid y Watermelon Marketing y Comunicación. Cuenta con la colaboración del Banco Popular, Cadena 100, Cope, Fujitsu, Grupo Intermark, Telepizza y Zumosol. Además, colaboran Adif, Aena, Correos, Ineco, ICO, Loterías y Apuestas del Estado, Metro Madrid y Renfe, así como Fundación ONCE y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.