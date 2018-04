Tarantino promete que Leonardo DiCaprio y Brad Pitt serán el próximo dúo mítico del cine Quentin Tarantino posa en Nueva York en una foto de estudio. / Carlo Allegri (Reuters) Su nueva película se desarrollará «en el clímax de los movimientos de contracultura, la revolución hippie y el apogeo del Nuevo Hollywood» COLPISA / AFP Martes, 24 abril 2018, 22:49

El oscarizado cineasta Quentin Tarantino causó sensación en la apertura de la conferencia CinemaCon en Las Vegas al anunciar que Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, protagonistas de su próxima película, forman un dúo que podría ser tan mítico como el de Paul Newman y Robert Redford.

'Once Upon a Time in Hollywood', que se rodará este verano y se estrenará el próximo año, girará en torno a los asesinatos cometidos por la Familia Manson, una secta dirigida por Charles Manson que escandalizó en la década de 1960 a Estados Unidos, en especial con el homicidio de la actriz Sharon Tate, esposa del director Roman Polanski y quien estaba embarazada.

Los asesinatos tuvieron lugar en Los Ángeles, meca del cine estadounidense, y la película también contará la muerte del viejo sistema de estudios cinematográficos.

Tarantino, de 55 años, adelantó el lunes que su noveno y muy esperado largometraje tendría el mismo tono violento y de desparpajo de su filme de culto 'Pulp Fiction' (1994).

«Sony y yo vamos a traer a las salas oscuras a la pareja de estrellas más emocionante desde Paul Newman y Robert Redford», sostuvo el director de 'Reservoir Dog' y 'Los odiosos ocho' en el Caesar's Palace, donde se celebra la conferencia. Paul Newman, quien murió en 2008, protagonizó junto a Robert Redford, de 81 años, 'El golpe' (1973), cuando el dúo ya había adquirido una reputación mítica gracias a 'Butch Cassidy' (1969), también conocida como 'Dos hombres y un destino'.

Tarantino generó intriga en el público al afirmar que la trama de la película era «top secret», pero que podía adelantar que 'Once Upon a Time in Hollywood' se desarrollaba en 1969, «en el clímax de los movimientos de contracultura, la revolución hippie y el apogeo del Nuevo Hollywood».

DiCaprio, oriundo de Los Ángeles, se manifestó entusiasmado por trabajar con Brad Pitt y dijo que el guión de Tarantino es «uno de los más fantásticos» que ha leído.

Hollywood se muda a Nevada cada año durante cuatro días para asistir a la CinemaCon, donde los cinéfilos y la prensa pueden ver avances y extractos de películas que se lanzarán en los próximos meses.