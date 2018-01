El Musac proyecta el mejor cine etnográfico en el festival Etnovideográfica 2017 Frame de k2 and the invisible footman Las tardes del 9 al 13 de enero de 17.00 a 21.00 horas se proyectarán, con entrada gratuita, veinte documentales seleccionados LEONOTICIAS Lunes, 8 enero 2018, 10:40

El Musac proyectará entre el martes 9 y el sábado 13 de enero los veinte documentales seleccionados en la primera edición del festival Etnovideográfica 2017, organizado el pasado mes de diciembre por el Museo Etnográfico de Castilla y León con motivo de la celebración de su XV aniversario.

Tras su paso por Zamora, el festival se exhibe ahora en León con el objetivo de reflejar a través de la creación audiovisual contemporánea la pluralidad humana, cultural y social de nuestro planeta. Etnovideográfica [International Ethnovideographyc Festival] está dedicado a las múltiples expresiones del documental etnográfico desde una óptica de compromiso ético y social con la gran diversidad de contextos culturales del mundo.

Del 9 al 13 de enero entre las 17.00 y las 21.00 horas, con entrada gratuita, podrán verse documentales que abordan temas como la identidad de los pueblos indígenas ('K2 and the Invisible Footmen'; 'Totos: memoria de un pueblo olvidado', 'Chamán', o 'Strana Udehe'); las migraciones y la crisis de refugiados ('District Zero' o 'Bolingo: El bosque del amor'); la música y las artes visuales en diferentes partes del mundo ('Living Art', 'Folk! Una mirada a la música tradicional', 'Club de reyes', 'Oskara'); los derechos de las mujeres ('Embarazada en Rumanía', 'Madres invisibles', 'Buscando a Irenice', 'Grab and Run'); o la memoria popular ('O Moredo', 'El río que suena', 'Bienvenido Mr. Heston').

La programación se iniciará el martes 9 de enero a las 17.00 horas con la proyección de 'Living Art' (2017), de Tina Krüger, que retrata la escena artística contemporánea de Maputo (Mozambique). A continuación se proyectará 'Strana Udehe' (2015), de Ivan Golvnev, que nos traslada al mundo de los Udehe, uno de los pueblos indígenas del lejano oriente de Rusia. A las 18.30 h. se proyectará 'Folk! Una mirada a la música tradicional' (2017), de Pablo García Sanz; y a las 20.00 horas concluirá la sesión con 'K2 and the Invisible Footmen' (2016), de Iara Lee, un acercamiento a la vida de los porteadores que realizan uno de los trabajos más peligrosos del mundo ayudando a alpinistas a escalar el K2.