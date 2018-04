Un documental leonés sobre el hombre de La Braña gana el III Festival de Cine Arqueológico de Castilla y León Foto de familia de los premiados. El Viriato de Oro se lo lleva una obra que narra el descubrimiento y posteriores trabajos científicos en torno al «primer europeo» LEONOTICIAS Lunes, 9 abril 2018, 10:49

El documental 'Dos hermanos del mesolítico', de Puri Lozano y Miguel Sánchez, se ha llevado el Viriato de Oro que le acredita como ganador en la categoría de documentales del III Festival Internacional de Cine Arqueológico de Castilla y León, celebrado a lo largo de esta semana. Los ganadores recogieron este domingo sus premios en el Teatro Principal de Zamora.

En 50 minutos, la obra ganadora narra la historia de cómo se encontraron dos cuerpos en la cueva de La Braña-Arintero, al norte de León, y las investigaciones posteriores que llevaron a determinar que tenían más de 7.000 años de antigüedad y permitieron desvelar por primera vez el genoma completo del ser humano del mesolítico, llegando a ser calificado como «primer europeo».

El segundo premio de la categoría de documentales y Viriato de Plata ha sido para 'm¡AQUÍ!s', de Lican Esteve (Valencia). En la categoría de cortos, el Viriato de Oro se lo ha llevado 'Proyecto MEMOLA - ¿Por qué son importantes los sistemas históricos de regadío?' (Granada), mientras que el segundo premio ha sido para Ragnar L. Børsheim, de Noruega, por 'Hunters and fishers of the north'. El Viriato de Oro otorgado como Premio del Público tras las votaciones llevadas a cabo por internet fue para 'Hipogeu do Convento do Carmo - Uma história de ouro', de Sérgio Pereira (Portugal).

En esta tercera edición, cuya fase final se ha celebrado en el Teatro Principal de Zamora, el festival ha contado con un total de 25 cortos y documentales procedentes de seis países. Además, ha habido proyecciones fuera de concurso y mesas redondas que han abordado la arqueología de la prehistoria y de la Guerra Civil.