'El buen maestro', vuelve el cine de institutos Desde Francia llega la película 'El buen maestro'. El cineasta francés Oliviér Ayache-Vidal retoma la temática de los alumnos rebeldes en su primera cinta ÁLVARO SOTO Madrid Viernes, 6 abril 2018, 02:19

Las películas de instituto, con alumnos rebeldes y profesores que se tienen que hacer valer, es casi un género en la historia del cine. 'Rebelión en las aulas', 'Mentes peligrosas' o 'El sustituto' son, desde diferentes ángulos, algunas de las cintas que se han adentrado en esta temática tan atractiva. Ahora, desde Francia, llega 'El buen maestro', dirigida por Olivier Ayache-Vidal y protagonizada por Denis Podalydès, un actor que ha pasado dos años recorriendo institutos para meterse con propiedad en el papel de un profesor que cambia sus métodos para convencer a unos estudiantes problemáticos.

«La educación es un problema muy complejo y más en un país como Francia, donde es un enorme trasatlántico. Pero lo que cuenta la película es que los profesores no están bien formados pedagógicamente para estos retos, además de que la administración se equivoca cuando envía a los institutos más difíciles a los maestros más jóvenes», explica Ayache-Vidal, un cineasta de 53 años que tras una larga trayectoria en la fotografía, la publicidad, los cómics y la danza, se estrena con esta cinta en el cine.

El profesor de la película de Ayache-Vidal es, a su juicio, el ejemplo de cómo un docente debe manejarse en las procelosas aulas de los adolescentes del siglo XXI. Comienza con una actitud dura que, a lo largo de la película, debe cambiar para ganarse el respeto de los jóvenes. «Es inteligente. Otras personas habrían mantenido esa actitud de fortaleza sin cuestionarse nada y sin preguntarse si la culpa era suya. Pero los buenos profesores son los que se ponen en duda a sí mismos», cuenta el director.

En opinión de Ayache-Vidal, «los alumnos ya no son tan dóciles como en el pasado, son más exigentes y rebeldes porque tienen más información disponible. Pero de ninguna forma los profesores tienen que tratar mal a os alumnos o chillarles, sino lo contrario». Los jovenes que protagonizan los papeles de estudiantes en 'El buen maestro' no son profesionales. «Fue un reto trabajar con ellos, pero los preparé mucho, durante el verano y durante sus vacaciones, y al final nos conocíamos tan bien que no resultó difícil dirigirles», agrega Ayache-Vidal.