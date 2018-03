Como venado en la nieve La vida se abre paso en la provincia a pesar de las lluvias, el frío y la nieve | Un venado contempla tranquilo el paso del tiempo en medio de una estampa blanca en Tolibia El venado, en medio de la nevada. / Inés Santos / I.G.B LEONOTICIAS León Domingo, 25 marzo 2018, 19:14

Da igual que nieve, que llueva o que haga frío. La vida siempre se abre paso. Siempre aguanta, caiga lo que caiga. Y la naturaleza, siempre sabia, deja estampas para demostrarlo.

Así pasó en Tolibia. Un venado aguanta tranquilo la mirada ante el pasar de los humanos en medio de una severa nevada en la localidad leonesa. Nada le perturba.

El duro invierno no impide que la vida pare en la provincia, dando siempre muestra de que no hay adversidad tan grande como para no seguir vivo.