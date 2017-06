Un solidario cambio de 'look' La peluquería salió a la calle en Ciñera. Ciñera celebra una nueva edición de 'Peluquería en la calle', una iniciativa para recaudar fondos con un fin solidario, en esta ocasión a favor de Amidown DANI GONZÁLEZ Domingo, 18 junio 2017, 14:05

Este sábado, muchos de los vecinos de Ciñera de Gordón cambiaron su 'look'. Algunos se hicieron la manicura, otros se cortaron el pelo, e incluso algunos animales cambiaron su aspecto. No fue por ser presumidos ni por querer dar un giro radical a su imagen, Ciñera se dio un 'look' diferente por un fin solidario.

La Plaza de la Iglesia de la localidad gordonesa acogió una edición más de 'Peluquería en la calle', una iniciativa que saca las tijeras y las maquinillas a la calle para recaudar fondos con un objetivo solidario.

Amidown, beneficiaria de la recaudación íntegra

En esta ocasión, la recaudación ha ido destinada a la Asociación Síndrome de Down 'Amidown'. Hasta nueve peluquerías y centros de estética de Ciñera, Villamanín, Santa Lucía de Gordón y León participaron en esta acción en la que todo los fondos logrados fueron entregados, íntegramente, a Amidown.

Algunos de los participantes en la actividad.

Ciñera se volcó, un año más, con esta iniciativa y una gran parte de los vecinos de la localidad pasaron en la tarde de este sábado por la Plaza de la Iglesia del pueblo a dar un 'retoque' solidario a su imagen.

Desde las 16:30 hasta las 21:00 horas se desarroló esta actividad, amenizada por una clase de zumba que puso ritmo al corte de pelo más solidario.