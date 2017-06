IU no secunda la moción de censura en las Omañas «al estar respaldada por el PP» Reunión de la Dirección Provincial de IU. La dirección provincial de Izquierda Unida ha comunicado al concejal independiente que representa al partido, que había sido propuesto como alcalde, que vote en contra de la misma LEONOTICIAS Jueves, 15 junio 2017, 10:56

Izquierda Unida de León le ha trasladado al concejal de las Omañas, que se presentó por IU-En Común, aunque no está afiliado a esta formación política, que no respaldará una moción con el apoyo del PP, «dado que no compartimos las políticas del PP».

Le trasladó igualmente, que Izquierda Unida entiende que «hay una voluntad de dar solución a un problema en la gestión del Ayuntamiento pero por encima de acceder al gobierno están los principios y el programa que defiende esta organización que nada tiene que ver con las políticas que está aplicando el PP y ante las que tantas denuncias hemos realizado como formación política».

El pasado jueves 8 de junio, la dirección política de IU tuvo conocimiento de la posible moción de censura que se va a presentar en el municipio de las Omañas

Se tuvo un primer contacto con el concejal independiente que se presentó por las listas de Izquierda Unida. «Este aseguró que el ofrecimiento de los concejales es que la propuesta para la alcaldía que debe acompañar la moción de censura sea para el concejal de IU. Además, explicó la difícil situación de gobierno existente en el ayuntamiento, muestra de ello es que haya concejales de todos los grupos políticos que apoyan esta moción de censura», explican desde IU.

La dirección de Izquierda Unida de León tomó la decisión de no apoyar esa moción de censura «pues está construida sobre alianzas con otros grupos políticos que no compartimos, es decir, que no podemos apoyar un Moción de censura respalda por el PP». IU de León considera que ese pacto «no entra dentro de los principios de esta organización».

«Entendemos que es en un municipio pequeño donde los problemas de gobernabilidad y buena gestión tiene mucho peso y que hay un problema que hay que resolver, pero manifestamos la decisión de la organización», concluyen.